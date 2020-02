Dodik: Ustavni sud je prešao crvenu liniju

Ustavni sud je prešao crvenu liniji i zato je najvažnije da očuvamo jedinstvo u Srpskoj, jasan je lider SNSD-a.

Odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa poljoprivrednim zemljištem u Srpskoj, poručuje Dodik, predstavlja podvalu Srbima. Odluku je danas razmatrao Izvršni komitet SNSD-a na kojem su svi dali podršku održavanju posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se ona o tome opredijelila.

U vezi sa odlukom Ustavnog suda BiH urađena je ustavna i politička malverzacija sa Srpskom pa su za Republiku neprihvatljive floskule da te odluke moraju biti obavezujuće, zaključeno je na sastanku.

"Ovaj Ustavni sud je nakarada svih nakarada pravnog sistema. Ovom odlukom oni su poništili svoje ranije odluke. Uzurpirali su pravo da budu ustavotvorci jer u Ustavu BiH piše da BiH ima samo ono što joj je izričito dato u BiH i nije bilo moguće uvesti nikakav pravni ili ustavni osnov za odlučivanje po ovom pitanju. Ovo je krivično djelo sudija koji su glasali za ovo. Ovo je pod uticajem centara moći iz Evrope i svijeta", rekao je Milorad dodik, lider SNSD-a.

Sadašnja generacija političara Srpske, kaže Dodik, će istrajati na rješavanju ovog i drugih problema, i svugdje u organima BiH, gdje to mogu, odmah će da zaustavi bilo kakvo donošenje odluka. Poručuje i da je ovakav pristup neodlučivanja predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama BiH predložila opozicija, što SNSD podržava. HDZ BiH i SNSD će naredne sedmice predložiti zakon o Ustavnom sudu kojim će biti redefinisan način njegovog odlučivanja i onemogućiti prisustvo stranih sudija. Svoje prste u ovome imaju SDA i strane sudije, jasan je Dodik.

"Naš cilj je da se donese novi kako je to i predviđeno u Ustavu BiH gdje je rečeno da nakon pet godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma da Parlamentarna skupština riješi pitanje boravka stranaca na drugi način. Bar vama novinarima vjerujem da se možete prisjetiti da smo nekoliko puta pokušavali u tih pet godina i nikada nismo dobili saglasnost SDA i sada je vidljivo da je to srpega SDA i sudija i to je vidljivo", istakao je Dodik.

Pitanje odlaska stranih sudija i način rada tog suda prioritet je i nad pitanjima evrointegracija. Ukoliko to bude trajalo godinama, vjerovatno BiH neće ni biti, jasan je Dodik.