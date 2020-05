Dodik: Uskoro ukidanje vanrednog stanja u Republici Srpskoj

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da bi uskoro trebalo da bude ukinuto vanredno stanje u Republici Srpskoj.

"Vlada Republike Srpske je spremna da već za desetak dana predloži Narodnoj skupštini ukidanje vanrednog stanja i vraćanje na vanrednu situaciju, što podrazumijeva i skraćenje policijskog časa, kao i ponovni rad određenih privrednih subjekata i uslužnih djelatnosti, naravno uz propisane mjere zaštite", rekao je Dodik za N1.

On je podsjetio da je Predsjedništvo BiH već u martu donijelo odgovarajuće mjere, da bi se izbjeglo katastrofalno stanje u BiH u vezi sa pandemijom virusa korona.

"Očekivali da smo da će virus korona slabiti u prvih četiri, pet nedjelja, ali to se nije desilo. Zdravstvene mjere u početku su bile dobro prihvaćene, ali je postepeno dolazilo do nervoze i zamora kod dijela stanovništva, što je doprinijelo da se uvode rigoroznije mjere, pogotovo zbog proteklih praznika, Vaskrsa i 1. maja", naveo je Dodik.

On je rekao da je iznenađen povećanjem broja zaraženih, jer se očekivala bolja epidemiološka situacija, te najavio da će sve to biti ispitano i donesene nove mjere.

Prema njegovim riječima, evidentan je i pad prihoda u BiH.

"Od očekivanih 230 miliona u aprilu, koje je trebalo da dobijemo u budžet, imaćemo 80 miliona manje", rekao je Dodik i izrazio žaljenje što odobrena sredstva MMF-a stoje na računu i što nisu efektivna, tako da i to usložnjava ukupnu ekonomsku situaciju u BiH.

On je rekao da ne želi da poredi stanje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a što se tiče situacije u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj napomenuo je da posljednjih dana ima mnogo nedobronamjernih izjava i dezinformacija.

"Važno je to da je ukupan broj zaraženih u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci daleko manji u procentima nego u regionu. Primarni cilj je bio i to je važno da primarni blok u kovid odjeljenju ne zahvati masovna infekcija zdravstvenih radnika. Ne zna svako upravljati respiratorima", rekao je Dodik, ponavljajući da odaje priznanje medicinski radnicima u Srpskoj za njihov trud i hrabrost.

On je napomenuo da se propisi moraju poštovati, te da niko ne kaže da ne može biti propusta.

"Moguće da je bilo propusta, niko ne kaže, ali ono što je propisano mora se poštovati. Mislim da je previše bilo dezinformacija i nije teško u takvoj situaciji napraviti paniku. U skladištima Fonda zdravstva se nalazi više od sedam miliona maski, šest miliona rukavica. U kovid odjeljenju nije bilo zaraženih medicinskih radnika i u prilog tome govori korištenje zaštitne opreme od početka", dodao je srpski član Predsjedništva BiH.

Kada je riječ o nabavci mobilne bolnice, Dodik je pojasnio kako je tekao taj proces i uključenost vlasnika firme koja je uvezla elemente bolnice.

On je izrazio zahvalnost za pomoć uvozniku biznismenu Slavenu Ristiću.

"Ja sam mu zahvalan što je pomogao u trenucima kada smo gledali šta se dešava u Italiji i Španiji. On se pojavio sa informacijom da može preusmjeriti donaciju koja je bila spremna za Vijetnam. Mi smo to prihvatili i zahvalni smo za to, mislim da je to dobar potez Vlade Republike Srpske", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa polemikama o angažmanu ruske jedinice za dezinfekciju bolnice u Mostaru i da li Oružane snage BiH imaju potrebnu opremu, Dodik je rekao da Oružane snage BiH "nemaju ništa, pogotovo nemaju specijalnu jedinicu".

"Ja ću glasati da se udovolji zahtjevu /Dragana/ Čovića, a šta će druga dva člana odlučiti ne znam. Nije dobro da jednoj Rusiji i njenoj želji da pomogne, dolazimo u poziciju da joj objašnjavamo naše odnose. Zatražio sam da se Predsjedništvo BiH izjasni o tome", rekao je srpski član Predsjedništva BiH, odbacujući spekulacije o mogućim subverzivnim djelatnostima.

Bili smo, ističe Dodik, spremni da pomognemo i Federaciji BiH, ali to niko zvanično nije zatražio.

On smatra da nema potrebe za politizaciju epidemije, nego da se treba okrenuti evropskom putu BiH, bez OHR-a i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

Govoreći o narednim lokalnim izborima, Dodik je naveo da je novi sastav Centralne izborne komisije /CIK/ BiH izabran mimo legalnih procedura i zakona.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, podsjetio je da, budući da nije konstituisana vlast na svim nivoima u BiH, nije bilo moguće ni mijenjati sastav CIK-a BiH.

Prema njegovim riječima, raspisivanje izbora u BiH sada je problem, a pomenuo je i zahtjev Hrvata za izmjenama izbornog zakona BiH.

Dodik kaže da je sve vrijeme bio spreman da radi s ciljem postizanja kompromisa.