Dodik uručio ključeve od stana za oca tri poginula borca Vojske Republike Srpske

Ključeve od stana Marinku Bjelici, ocu tri poginula borca Vojske Republike Srpske i stoodstotnom invalidu uručio je srpski član Presjedništva BiH Milorad Dodik. Bjelica je svakodnevno iz Trnova putovao za Kasindo, ali mu zdravstveno stanje više ni to ne dozvoljava, pa je srpski član došao na ideju da Marinku pomogne tako što mu je dodijelio dvosoban stan u Hiladarskoj ulici, nedaleko od bolnice “ Srbija “ gdje svakodnevno odlazi na terapije. Ovo nije prvi put da Milorad Dodik pomaže porodici Bjelica, sa suzama u očima kaže to Marinko obilazeći svoj novi dom.

“Hvala mu, što bi stari ljudi rekli od zemlje do neba, ovo mu se ne može nikad zaboraviti i mogu vam reći da Republika Srpska nikad više neće imati ovakvog predsjednika kao što je predsjednik Dodik da obilazi porodice poginulih, ja sam otac poginule troje djece, ja sam invalide sto od sto, on obilazi ne samo mene, nego komplet RS I svaki mjesec on zna svaku porodcu I obiđe ih, ne jednom, obiđe kad god ima vremena“, rekao je Marinko Bjelica, otac tri poginula borca Vojske Republike Srpske.

Srpski član Predsjedništva kaže da postoji žal što se nije ranije pomoglo, ali da je najbitnije da porodica Bjelica zna da društvo i Republike Srpska nikada neće zaboraviti stradanje I žrtvovanje ni jedne porodice koja je stvarala Srpsku. Danas je poslao poruku da je Republika zavjet svih koji u njoj žive.

“Boraveći u ovom stanu i imajući u vidu i ovu porodicu ja ću samo reći da ja nemam prava, niti bilo ko u RS da za ovu Republiku da zanemari činjenicu da za slobodu svih nas koji ovdje živimo poginulo 29 hiljada ljudi to je nešto što mora biti Zavjet da će RS ostati", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Baš kako to srpski običaji nalažu, danas se pod novim krovom i nazdravilo. Najdalje do mjesec dana cijeli stan će, uz pomoć lokalnih zajednica, biti opremljen.

“Ovo što je gospodin Dodik uradio, uvijek prevaziđe očekivanja svih nas i mi što možemo da uradimo da zajednički dogovorimo sa gospodinom Marinkom Bjelicom pomognemo da on opremi stan i da se što prije skući ovdje I ostvari svoju želju da bude blizu mjesta gdje želi da se liječi, a to je bolnice “ Srbija"", kaže Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.

"Ja sam sudionik stradanja te porodice, čitavo vrijeme sam bio na prostorima, on je izgubio dva sina i kćerku, on je ostao invalid teži, I ima još jednog sina koji je ostao invalid. Mi smo vodili računa I do sad, vodićemo i u buduće", smatra Dragomir Gagović, načelnik opštine Trnovo.

Baš na inicjativu srpskog člana Predsjedništva, a tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izgradnjom “ HE Bogatići – Nova “ opština i paljanska Elektrodistribucija imale su obavezu da izdvaju mjesečnu naknadu za Marinka Bjelicu. Stan, u Hilandarskoj ulici, prošle godine dobila je od Dodika i sestra ubijenog dječaka Slobodana Stojanovića, Slađana Crkvenjaš, samohrana majka troje djece.