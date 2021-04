Dodik: Uporno se pokušava održati priča o tome da je Banjaluka grad-slučaj

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da se uporno pokušava održati priča o tome da je Banjaluka grad-slučaj umjesto da se nedavni sastanak sa delegacijom Srbije iskoristi da se za grad obezbijedi dodatnih nekoliko desetina miliona KM.

On je podsjetio da je davno rekao da je "PDP - partija društvene propasti" i da se to najbolje vidi kroz ponašanje gradonačelnika Draška Stanivukovića tokom nedavne posjete Banjaluci najviših zvaničnika Srbije.

Dodik je rekao da ne spori činjenicu da je iz PDP-a izabran gradonačelnik Banjaluke, ali i da, SNSD, čiji je lider, kao politički subjekt ima pravo da govori o tome.

"To je jedna potpuna podvala u Banjaluci i uporno se pokušava održati priča o tome da je Banjaluka grad-slučaj i to se vidi kroz niz ovih posljednjih akcija a to se pokazalo i sad, te umjesto da smo kroz atmosferu koja je bila napravljena za Banjaluku obezbijedili dodtanih nekoliko desetina miliona KM, sastanak nakon razotkrivanja te bubice nije ličio ni na šta", rekao je Dodik novinarima.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izazvao je reakciju protokola predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u četvrtak, 22. aprila, kada je na sastanak rukovodstva Republike Srpske i Srbije u Banjaluci ušao sa "bubicom" i pokušao da ga snima, ali mu je oduzeta.