Dodik: U Sankt Peterburgu sa političkim vrhom Rusije i važnim privrednicima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović uskoro putuje u Sankt Peterburg na Međunarodni ekonomski forum, a kako kaže za Sputnjik, očekuju ga susreti sa ljudima iz političkog vrha Rusije, kao i sa velikim brojem privrednika, uključujući šefa Gasproma, Alekseja Milera.

Dodik bi trebalo da se na Forumu, koji se održava od 6. do 8. juna, sastane i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.

"Već tradicionalno posljednjih desetak godina učestvujem na Forumu, što je prilika da se sretnem sa predstavnicima kompanija iz Rusije i regiona, upoznam se s novim trendovima i čujem nova viđenja globalne ekonomije od najrelevantnijih ljudi koji vode najvažnije ekonomije svijeta. Biće to prilika i da se sretnem sa ljudima iz političkog vrha Ruske Federacije", kaže Dodik.

On ističe kao posebno važan dogovor o sastanku s generalnim direktorom Gasproma, imajući u vidu da je veoma aktuelno pitanje gasifikacije, koja je u Srbiji već značajno odmakla, kao i činjenicu da je ranije razmatrana mogućnost da se izgradi gasovod preko Srbije, Bijeljine i do Banjaluke.

"Imali smo neke inicijalne razgovore sa Gaspromom. Drago mi je što smo uspjeli da dogovorimo sastanke na najvišem vrhu sa Gaspromom, s generalnim direktorom Aleksejom Milerom i njegovim saradnicima kako bismo razmotrili sve moguće opcije u ovim novim okolnostima. Vjerujem da ćemo uspjeti da se dogovorimo o tome", kaže Dodik.

On podsjeća da je Gaspromu ranije ponuđeno da bude vlasnik 60 odsto tog gasovoda, a da Republika Srpska učestvuje sa 40 odsto.

"Vidjećemo da li postoji mogućnost da održimo ranije elemente dogovora", dodaje Dodik.

Predviđeno je i, kako kaže, da se sastane sa predstavnicima kompanije Zarubežnjef i još nekih ruskih kompanija i banaka.

Dodik, takođe, ukazuje na to da je, pored ekonomske, za Republiku Srpsku važna politička podrška Rusije.

"Rusija je nesumnjivo naš veliki prijatelj, i veoma smo zahvalni njoj i njenom predsjedniku na razumijevanju koje pokazuje za Republiku Srpsku, shvatajući da je potrebno da se uspostavi ravnoteža u BiH na bazi Dejtonskog sporazuma. Rusija nikada nije odustala od tog izvornog principa, smatrajući da sve što se mijenja treba da bude dogovor naroda, a ne nasilje međunarodne zajednice i time pokazala korektnost i najobjektivniji pristup", ističe predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, takvim odnosom afirmišu se vrijednosti sadržane u Dejtonskom sporazumu.

"Poznato je da se Rusija zalaže za poštovanje međunarodnog prava i zato je refleksija i ovdje sasvim logična, mada neki tu izvlače nešto sasvim drugo: Bošnjaci i zapadni dio međunarodne zajednice smatraju da je to neka navijačka pozicija. Ne, to je pozicija uravnoteženog odnosa prema onome što jeste dogovor u BiH i poštovanje tog dogovora. Drugi nisu spremni da to čine, i zato Rusija s naše strane ima veliku zahvalnost za objektivni pristup", zaključuje Dodik u izjavi za Sputnjik.