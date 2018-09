Dodik: U protest direktno umiješana Morin Kormak, a cilj im je destabilizacija Srpske

U proteste grupe “Pravda za Davida”, direktno je umiješana američka ambasadorka Morin Kormak, a cilj im je destabilizacija Srpske, poručuje Predsjednik Republike, Milorad Dodik. Pravo na protest je neupitno, dodaje Dodik, ali, kako kaže, na zakonit način, i sve dok se ne narušava sloboda drugih i rad institucija.

"Da neko poziva vehabije da dođu ovdje da se obračunaju u Banjaluku, to je granica ispod koje institucije RS neće ići. Juče je bila Kormakova sa svojim saradnicima u BL i odmah se desilo to što se desilo, dakle direktno je ona uradila to da se podigne atmosfera te vrste. Mi razumijemo tragediju, ali ovo je klasična zloupotreba tragedije", rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Neshvatljivo je, dodaje predsjednik Srpske, da su protesti usmjereni ka policiji, a ne prema Tužilaštvu, koje vodi istragu o stradanju Davida Dragičevića. Srpski narod mora da sačuva Reubliku Srpsku, poručio je danas ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin. Zna da rješenje nije u slijepom slušanju dirigovanja stranaca.

"Republika Srpska je stvorena voljom i borbom srpskog naroda, srpski narod je sačuvao Srpsku i samo on može da je izgubi, niko drugi. Šta god da radite, o čemu god da mislite uvijek pođite od toga da Republiku Srpsku možete da izgubite samo vi. Niko vam ne može oduzeti Republiku Srpsku ako je budete branili i ako je ne budete davali strancima - rekao Vulin i poručio: "Niko vas neće nikad više voljeti nego vi sami i kao što vas voli vaša Srbija".

Tu nije kraj reakcijama srpskih političara. Poslanik SNS-a u parlamentu Srbije, Vladimir Đukanović, tvrdi da su protesti radikalizovani i politički obojeni. Tragedija se, kaže Đukanović zloupotrebljava u izborne svrhe i na nasilan način se ruši vlast u Srpskoj.

"Najmanje je protest gdje se traži istina za tog momka, odnosno kako je stradao, daleko je to više protest političke prirode gdje dolaze predstavnici opozicije tamošnje i koji se koriste za najgoru moguću političku zloupotrebu", kaže Đukanović.

Oglasio se i predsjednik Udruženja Veterani Srpske. Duško Vukotić smatra da su napadi na MUP dirigovani, i to baš pred dolazak ruskog ministra spoljnih poslova u Banjaluku. Nastoji se, kaže Vukotić, Srpska prikazati kao haotičan entitet. Isto smatra i komandant elitne jedinice “Vukova sa Drine”, Milan Jolović.

"Svaki normalan čovjek vidi da je to dirigovano i da je to projekat rušenja Republike Srpske i MUP-a. I naravno da neće dobiti podršku u RS, već će dobiti podršku u Federaciji i to vide ljudi i neće im to proći", kaže Jolović.

Dekan banjalučkog fakulteta za bezbjednost i zaštitu, Slobodan Župljanin, kaže da je protest pred zgradom policije narušio bezbjednost u gradu, jer je institucijama onemogućen normalan rad. Protestovanje u skladu sa zakonom ne bi bio problem, ali sinoćnji je, poručuje Župljanin, prešao granice legalnog.

"Smeta svako okupljanje koje nije na zakonit način, koje ima za cilj da proizvede nešto drugo, a ne da skrene pažnju na problem", ističe Župljanin.

Svoje prste su u proteste umiješali zapadni centri moći, tvrde politički analitičari. Miroslav Lazanski kaže da pokušaj upada u PU, nije obojena, već nasilna revolucija, koja kulminira samo nekoliko dana prije izbora. Ne samo prije izbora, smatra njegov kolega Dragomir Anđelković, koji je uvjeren da je u pitanju tek priprema za nešto što slijedi nakon 7. oktobra. Saglasni su, u svakom slučaju da je napad na MUP Srpske neopravdan, i da ulični nemiri i nezakoniti protesti sigurno nisu rješenje.