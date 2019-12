Dodik: U ponedjeljak imenovanje članova novog saziva Savjeta ministara

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je Izvršni komitet ove stranke zaključio da u ponedjeljak, 23. decembra, treba da budu imenovani članovi novog saziva Savjeta ministara BiH koji su do sada prošli provjere u nadležnim institucijama.

"Formiranje Savjeta ministara treba da bude završeno do Nove godine, a ukoliko se to ne desi postoji mogućnost da to ne bude učinjeno ni do kraja januara", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sjednice Izvršnog komiteta.

On je dodao da je Izvršni komitet podržao Program reformi BiH.

"Ocijenjeno je da taj dokument ne predviđa integracione procese i ne prejudicira članstvo BiH u NATO-u", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, na sjednici je ocijenjeno da je 2019. godina bila dobra za Republiku Srpsku, jer je zadržana institucionalna stabilnost s obzirom na to da je odmah nakon izbora formirana vlast.

Dodik je istakao da su zadovoljni odnosima u koaliciji, te da je uvjeren da će dogovoriti zajednički nastup na lokalnim izborima i ostvariti odličan rezultat.

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je danas donio odluku o imenovanju osam ministara i devet zamjenika ministara, dok su neophodne dodatne provjere za po jednog kandidata za ministra i zamjenika.

"Ta odluka upućena je Komisiji za izbor Savjeta ministara i očekujem da će u ponedjeljak biti obavljen njihov izbor u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH", zaključio je Tegeltija.