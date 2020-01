Dodik tvrdi da se SNSD neće miješati u dešavanja u SP

Lider SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da su dešavanja u Socijalističkoj partiji unutrašnja stvar ove stranke i da se SNSD neće miješati.

– Sve partije imaju unutrašnju dinamiku, pa i SP. Ova partija ostaje naš koalicioni partner i to nije sporno, a sve što su procesi posmatramo kao unutrašnju stvar partije i nemamo se namjeru miješati, niti podsticati. U svakom slučaju posmatraćemo i vidjeti na koji način će se taj proces odvijati – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On kaže da mu je žao što se to dešava u SP i u DNS i da nema mjesta spekulacijama da je SNSD uključen u to.

– SP i DNS su naši dugogodišnji koalicioni partneri. Očigledno da politička dinamika dovodi do određenih turbulencija i procesa u partijama i ja ne mogu time da upravljam. Volio bih da SP riješi unutrašnje odnose, jer je riječ o koalicionom partneru sa kojim SNSD ima dugogodišnju saradnju – dodao je Dodik.

On je istakao da je za SNSD važno koliko je narodnih poslanika iz koje partije, jer se na bazi toga modelira struktura učešća u vlasti.

– Ogroman smo napor uložili da održimo DNS i Demos u strukturi vlasti. SNSD je smanjio učeće u vlasti sa 75 na 58 odsto samo zato što smo htjeli da okupimo i zadržimo sve. To je naš odnos prema svima i volio bih da imamo stabilne koalicione partnere – zaključio je Dodik.

Predsjednik SP Petar Đokić izjavio je danas da je iz ove stranke isključio Maksima Skoku, Gorana Selaka i Milenka Savanovića, navodeći da očekuje da mandati u Narodnoj skupštini Republike Srpske budu vraćeni ovoj političkoj partiji.