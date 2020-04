Dodik: Tri fonda će omogućiti oporavak privrede nakon epidemije

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će tri fonda, u kojima će biti ukupno oko 500 miliona KM, pomoći oporavak poslije epidemije virusa korona sa posebnim akcentom na podršku privredi, da bi ona ponovo počela sa radom punim kapacitetom.

"Ukoliko do kraja maja bude završena epidemija i vratimo se poslovnim aktivnostima, smatramo da će to biti dovoljno da bude saniran znatan dio gubitaka privrede i pomogne joj da krene sa radom", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, mjere su dogovarane sa poslodavcima jer u novi početak žele da uđu sa optimizmom i vjerom u uspjeh.

"Garantni fond u kojem će biti 100 miliona KM garantovaće onima koji nisu mogli raditi do 50 odsto iznosa kredita da bi počeli sa radom kako bi im banka lakše dala novac. U taj sektor ćemo na taj način privući između 200 miliona i 250 miliona, što će mu omogućiti da nastavi da radi", rekao je Dodik za ATV.

On je dodao da će putem fonda za pomoć lokalnim zajednicama i njihovim komunalnim preduzećima biti obezbijeđeno 50 miliona KM jer ne smije biti izgubljena ta funkcija na lokalnom nivou.

"Najvažniji je kompenzacioni iz kojeg ćemo kompenzirati dio gubitaka privrede i kompletne troškove zdravstva, a biće obezbijeđen i dio podsticaja za preduzeća koja su izgubila inostrane partnere", naglasio je Dodik, navodeći da će u njemu biti 300 miliona KM za intervencije u privredi i 100 miliona KM za zdravstvo.

Dodik je podsjetio da su radnicima u oblastima koje ne rade zbog odluka Vlade, kao što su ugostiteljstvo, trgovina ili transport za mart iz republičkog budžeta uplaćeni doprinosi, a da će im za april isplatiti platu u iznosu od 520 KM i doprinose.

"Time ćemo doprinijeti očuvanju javnih fondova. U aprilu će biti obuhvaćeno 66.000 radnika, a kada tome dodamo zdravstvene radnike i ostale koji će dobiti jednokratnu pomoć to je oko 90.000 ljudi koji će direktno dobiti podršku iz budžeta Srpske. Imamo oko 260.000 zaposlenih, a oko 90.000 će na taj način biti servisirano. To je ozbiljan napor za budžet, ali smo smatrali da je to neophodno", kaže Dodik.

On je zahvalio poslodavcima koji nisu otpuštali radnike.

"Podaci pokazuju da je otpušteno oko 800 radnika, a od toga je oko 500 koji su bili zaposleni na određeno. Sa druge strane, zaposleno je 500 do 600 radnika tako da sa otpuštanjem zaposlenih nemamo problem. U FBiH je otpušteno oko 20.000 ljudi", rekao je Dodik.

Prije epidemije, podsjetio je on, u Srpskoj je postojala priča o odlasku radne snage.

"Bilo bi katastrofalno kada bi poslodavci morali da daju otkaze radnicima zato što ne mogu da održe zaposlenost. Zbog toga smo ih od početka molili da ne daju otkaze ljudima kako bismo očuvali sinergiju preduzeća i radnika i rekli da ćemo im pomoći", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, velike investicije neće biti obustavljene jer je bez javne potrošnje i investicija nemoguće vratiti život u normalne tokove.

"Kombinovanjem mjera koje smo preduzeli na početku krize i ovih koje ćemo preduzeti obezbijedili smo sigurnost. Srpska nije u krizi i ona pokazuje sposobnost i fleksibilnost. Ona ima nisku stopu zaduženosti, ali o tome niko ne priča. Prije nekoliko godina nismo mogli da živimo od opozicije zbog toga, ali se pokazalo da nije tačno da smo prezaduženi. Šteta od epidemije za ekonomiju je mnogo veća nego što je da uzmemo novi kredit za sanaciju te štete. To je odgovornost, a ne avanturizam", kaže Dodik.

On je dodao da je i medicinski sektor spremno dočekao krizu, navodeći da je rekonstruisan Univerzitetski klinički centar u Banjaluci što je koštalo 200 miliona KM.

"Izgrađene su bolnice u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju, počela je izgradnja bolnice u Doboju, a dograđujemo bolnicu u Zvorniku. Nijedan čovjek nije umro zato što je neorganizovan medicinski sektor, nego zato što nije mogao da izdrži nalet virusa. Postoje plaćenici u političkoj i medijskoj sferi, te nevladine organizacije koji šire laži i ostvaruju ciljeve stranaca“, kaže Dodik.

On je zaključio da Srpska ima i sposobne medicinske radnike, koji su se pokazali kao stručni, humani, solidarni i odgovorni.