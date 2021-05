Dodik: Svu energiju usmjeriti na jačanje Srpske

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da sva energija mora biti usmjerena ka jačanju Republike Srpske bez obzira šta pričali oni iz međunarodne zajednice na čije se dobre namjere ne može računati u bilo kojem pogledu.

Komentarišući novi "non pejper" iz Brisela, koji govori o angažmanu EU na zapadnom Balkanu, Dodik je rekao novinarima da svi "non pejperi" u suštini izgledaju isto i da je riječ o neobavezujućem pokušaju da se iskaže stav ili da oni koji bi željeli rigidnije ponašanje na ovim prostorima stvore sebi pretpostavke za tako nešto.

On je naveo da je jedina realnost da se Republika Srpska odvoji, da živi sama, da se udruži u nekom obliku sa Srbijom - federalnom ili konfederalnom.

"Ovdje nije pitanje zašto smo mi protiv njih, nego zašto su oni protiv nas. Ovdje se radi o našoj, a ne o njihovoj zemlji", poručio je Dodik.

Dodik je ocijenio da to povlači mnogo pitanja, te u danu kada Srbi obilježavaju stradanje u ustaškom logodru Jasenovac, kao dijete Kozare pamti, ne zato što je tako vaspitan da bi imao neku mržnju prema Nijemcima ili Ustašama, nego što se to ne može zaboraviti.

"Moj bazični strah je od njih, od Germana, Nijemaca, ustaša koji su došli ovdje i pobili naš narod. To mi je u genima", rekao je Dodik novinarima u Kozarskoj Dubici.

Prema njegovim riječima, ma gdje se nalazio, kada pomisli na Jasenovac, taj bazični strah doživi i da je vezan za loše namjere koje oni donose, te da je tako bilo 1941. godine i da je tako danas.

"Mi smo se uvjerili kroz sve ove decenije šta znači ovdje prisustvo stranaca. Uvjerili smo se kroz prošli vijek koji je vijek stradanja Srba", podsjetio je Dodik.

On je naglasio da su ovdje uvijek dolazili Germani i u dva svjetska rata pobili pola populacije srpskog naroda.

"Sada bi ponovo uređivali naš prostor ovdje kako oni misle da treba. Zato nam šalju razne visoke predstavnike, tako da su ovdje bili Švarc-Šiling, dva Austrijanca i sada treba da dođe neki Nijemac i tako dalje, što govori da njihov interes nije prestao za nas", podsjetio je Dodik.

Dodik je istakao da ga ponekad začudi njihova upornost da konstantno imaju kontrolu nad Srbima i Republikom Srpskom.

"Kada nam ne nanose zla, onda bi nam ovdje donosili neka svoja rješenja koja su opet protiv nas, koja su ponovo za neku centralizovanu BiH koju mi nećemo i mnogo čega drugog", rekao je Dodik.

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH poručio je da na njihove dobre namjere ne može da se računa u bilo kojem pogledu.

"Mi ne možemo da pristanemo da nam oni uređuju način života koji oni misle da mi treba da živimo, da budemo jedna bezlična masa, da se izgubi naš identitet. Kada to nisu uspjeli u dva svjetska rata, sada bi da to učine preko visokih predstavnika kao što to radi /Valentin/ Incko koji kaže da ga Republika Srpska `podsjeća na Nezavisnu Državu Hrvatsku`. To je ista ona država Hrvatska koja je pobila stotine hiljada ovdje u Jasenovcu", upozorio je Dodik.

On je ocijenio da je riječ o bezočnoj priči i da je njihov koncept što slabiji srpski narod, što slabija Srbija, a pogotovo Republika Srpska.

"Taj koncept oni ne napuštaju. Samo naivni vjeruju da oni ovdje dođu sa drugim namjerama. I Britanci i Nijemci i većina Evropljana ovdje dolazi isključivo da bi opkolili Srbe političkim zahtjevima kako bi bili što slabiji i uvijek vječito krivi", rekao je Dodik.

On je dodao da, ukoliko im neki političari ne odgovaraju da ih stavljaju na liste, da im presuđuju i konstantno pričaju o nekoj vrsti korupcije, te da se u Evropi može čuti da nema nigdje veće korupcije nego tamo.

"Oni uporno nastoje da nam ovdje prodaju neki svoj način života. Moramo se okrenuti sebi i biti jasni u tome", rekao je Dodik i dodao da se sa svijetom mora korespondirati, ali da nikada nije bilo veće povjerenje Srba što se tiče rukovodstva i u Republici Srpskoj i Srbiji da kažu šta je srpski interes.

Prema njegovrim riječma, treba osloboditi energiju kod Srba da jasno kažu šta je naš interes i to je svakako velika pobjeda.

"Ta energija danas mora biti usmjerena ka jačanju Republike Srpske bez obzira šta oni pričali", istakao je Dodik.