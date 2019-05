Dodik: Stvoreni uslovi da dovedemo gas u Republiku Srpsku

Više detalja o početku izgradnje kraka Turskog toka iz Srbije prema Republici Srpskoj trebalo bi da bude poznato šestog juna. Tada će se, u okviru Ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, sastati sa rukovodstvom ruskog Gasproma i Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije. Dodik kaže da ne bi trebalo da bude problema pri realizaciji tog plana.

"Mislim da su stvoreni svi uslovi da se to učini i da se na taj način riješi važno pitanje snadbijevanja gasa ovog kraja, čitava Republika Srpska, od Bijeljine, Prijedora i do Novog Grada, svugdje tamo gdje bude trebalo. Taj energent moramo uvesti do naših ljudi, jer je on daleko jeftiniji, a s druge strane, ekološki potpuno održiv," rekao je Dodik.

Radovi u Srbiji već traju, a plan je da izgradnja gasovoda od 403 kilometra, tamo bude završena krajem decembra, a da u rad bude pušten početkom naredne godine. Krakom iz Srbije u Republiku Srpsku trebalo bi da bude dopremano oko milijardu kubika gasa. Ministar energetike Republike Srpske poručuje da je izgradnja gasovoda, koja je planirana u Strategiji Vlade, bitna za energetsku bezbjednost Republike Srpske, ali i za cijelu BiH.

"Imamo definisanu trasu, imamo definisanu dužinu ovoga gasovoda i imamo odlučnu volju, što je jako važno da uđemo u ovaj projekat. On je potreban ne samo za razvoj Republike Srpske, uvjeren sam da će prednosti koje će gasovod ili gasifikacija imati biti korišteni i za potrebe drugog entiteta u BiH, jer će postojati mogućnost u pojedinim dijelovima i da se oni vežu za taj gasovod," kaže Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.

Milorad Dodik je, tokom nedavne zvanične posjete Turskoj, dobio podršku za plan gasifikacije i od Redžepa Tajipa Erdogana. Trasa kojom bi trebalo da se doprema gas u Republiku Srpske isprojektovana je prije nekoliko godina, kada se dogovarala izgradnja Južnog toka, koja je propala. O gasifikaciji Republike Srpske ponovo su pokrenuti pregovori kada je postalo sigurno da će dio “Turskog toka”, koji su dogovorili Rusi sa turskim partnerima, proći kroz Srbiju.