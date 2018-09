Dodik: Stranci se miještaju u izbore i daju ogroman novac ne bi li doveli Ivanića i Govredaricu na vlast

Stranaci se uporno miješaju u izborni proces u BiH i daju ogroman novac s ciljem da se obezbijedi da "Mladen Ivanić i Vukota Govedarica kao puleni stranaca prođu na predstojećim izborima", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske u intervijuu za Srnu.

"Taj strani uticaj je vidljiv i kroz to što je 40 specijalizovanih obavještajaca iz britanske službe došlo ovdje da navodno prati izbore, a ustvari rade za Mladena Ivanića ", rekao je Dodik.

"Nacionalna i državna izdaja Saveza za promjene ide tako daleko da Ivanić lažno optuži Srbiju koja je politički i državno zainteresovana za status Srba u BiH. To je nešto što apsolutno ne stoji i samo govori o panici u kojoj se nalazi opozicija pa već sad pokušavaju da nađu krivce za svoj poraz na predstojeći izborima i već sada im je kao Vučić kriv. Tvrditi da je Srbija umiješana ili da se petlja u izbore u Republici Srpskoj daje alibi onima koji to zaista ovdje godinama rade kao što su Britanci, EU, stara američka administracija i mnogi drugi. Oni to čine neometano i to Ivanić nije primijetio, ali je primijetio Srbiju, valjda zato što je Srbija ovdje pravila škole, puteve, bolnice", kaže Dodik.

Prisustvo britanskih obavještajaca smišljeno je da se utiče na izborni proces u BiH, kaže istoričar Radovan Kalabić.

"Prisustvo tih specijalaca vidjećete na konkretnim primjerima u BiH i RS. Šta znači slanje 40 britanski obavještajaca neposredno pred izbore? Kada ih pitate šta ćete vi ovdje, a poznati su prije svega da igraju dvostruku ulogu, "palikuća" i "vatrogasaca", ali kada ih pitate što ste ih poslali 40 sepcijalaca u BiH pred izbore neposredno, onda oni kažu da spriječe maligni uticaj Rusije u BiH naročito u trenutku pred Opšte izbore u BiH. Imajći sve ovo na umu da li postoji čovjek kome mozak nije ispran i da ne shvati koji oni ulogu imaju", kaže Kalabić, gostujući u "Ćirilici".

Vojnopolitički analitičar Miroslav Lazanski, kaže da je jasno ko su ti ljudi koji su došli u BiH.

"To su specijalci poslati za propagandi rat kroz medije", jasan je Lazanski.

Anadlitičar Dragomir Anđelković kaže da je od 40 britanskih obavještajaca mnogo opasnije "400 naših koji rade za strance, a predstavljaju se kao borci za ljudska prava".

"Mnogo je opasnije od tih 40 specijalaca je onih 400 naših koji rade za Britance, a predstavljaju se kao borci za ljudska prava i rade u nevladinom sektoru i raznim političkim partijama", kaže Anđelković.

Predsjednik Dodik kaže da nema animozite prema zapadnim zemljama, ali ima prema njihovim politikama miještanja u unutrašnja pitanja.

"Mi nemamo animoziteta prema zapadnim zemljama, ali imamo prema nekim njihovim politikama kojima se mijašaju u unutrašnje stvari u BiH. Mi nismo ljudi koji ne misle racionalno i znamo šta je Velika Britanija, ali mislim da su pretjerali sa svojim miješanjem u unutrašnje stvari u BiH i da bi bilo dobro da što prije, posebno prije izbora, povuku svojih 40 obavještajaca da im ne bi to knjižili kao još jednu od njihovih malverzacija", rekao je Dodik.