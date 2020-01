Dodik: Srpskoj pravoslavnoj crkvi vratiti njenu imovinu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov danas su sa NJegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom dabrobosanskim Hrizostom obišli Sabornu crkvu u Sarajevu.

Mitropolit Hrizostom je Dodiku i Ivancovu pokazao i nekadašnju zgradu Bogoslovije u Sarajevu, koja se nalazi pored Saborne crkve, a u kojoj je smješten Ekonomski fakultet.

Zgrada Bogoslovije u Sarajevu je jedan od značajnijih objekata SPC koji je na volšeban način otet 1962. godine.

Vraćanjem ove zgrade SPC bio bi poboljšan kvalitet njenog postojanja u Sarajevu, jer bi SPC organizovala sve ono što je potrebno od biblioteke, muzeja, arhiva, socijalne službe...

Mitropolit Hrizostom je nedavno izjavio Srni da sarajevske vlasti neće da vrate ovaj objekat, jer je to za njih vrlo unosan biznis budući da mnogo zarađuju zahvaljujući toj zgradi.

"To je krajnje nemoralno od sarajevskih vlasti, ali i od Univerziteta, koji je odgovoran za ovu situaciju i koji bi trebalo donese odluku da se zgrada vrati SPC. Oni kažu nema zakona, ali tamo gdje postoji dobra volja onda institucija koja je donijela takvu uredbu može da poništi prethodnu odluku i sve vrati u prvobitno stanje. Prema tome, to su samo izgovori", konstatovao je on.

Mitropolit dabrobosanski je napomenuo da je Islamskoj zajednici i Rimokatoličkoj crkvi u Sarajevu vraćena znatna imovina, ali da se o tome ćuti, dok je u Republici Srpskoj skoro sve vraćeno crkvama i vjerskim zajednicama.

Ranije danas Dodik i Ivancov razgovarali su u Istočnom Sarajevu o aktuelnoj situaciji u BiH i regionu, nakon čega su prisustvovali božićnom prijemu koji je u zgradi Mitropolije u Sarajevu organizovao mitropolit Hrizostom.

SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI VRATITI NJENU IMOVINU

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da se mora riješiti pitanje nevraćene imovine Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Sarajevu.

Dodik je na Božićnom prijemu koji je upriličio NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom ocijenio da ovaj prijem pokazuje da BiH ima potencijal da uvažava različite vjere, ali da je današnje okupljanje ipak u sjenci činjenice da SPC-u nije vraćena imovina i da objekte milionske vrijednosti u Sarajevu zadržavaju federalne i kantonalne vlasti, koje ništa ne čine da se to pitanje riješi.

"Ovo je po ko zna koji put da se organizuje prijem za Božić, a da se ponavlja ista matrica - da niko ništa nije uradio po tom pitanju. To govori o odnosu Sarajeva prema SPC, koji je katastrofalno loš, koji ne može da pokaže da je ovaj grad multietičan, jer ne uvažava osnovna prava, a to je pravo vjerske zajednice na imovinu", rekao je Dodik.

On je napomenuo da u ovom pogledu ni međunarodna zajednica ništa nije učinila. "To pokazuje da je to sprega međunarodnog faktora i vlasti u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo da se ta imovina ne vrati", navodi Dodik.

On je dodao da ni pokušaji dogovora na najvišem nivou nisu dali rezultata, podsjetivši da je prije 15 godina na sastanku u Vašingtonu utvrđena obaveza da se to pitanje riješi, ali ni do sada nije riješeno.

"To govori da Sarajevo ne može da ima epitet grada koji uvažava sva prava", rekao je Dodik i poručio da pitanje vraćanja imovine SPC-u mora biti riješeno.

Dodik je na prijemu svim ljudima poželio zdravlje i sreću, kao i društvu u cjelini, istakavši da je Božić vrijeme okupljanja i mirboženja.

On je mitropolitu Hrizostomu zahvalio na organizovanju prijema, dodavši da je na današnji skup došao da svim ljudima prenese pozdrave mira.

"Pravoslavci se okupljaju za vrijeme Božića ne samo da se pozdravljaju, već i mirbože, i zato je pozdrav 'Mir Božiji, Hristos se rodi' upućen svim ljudima kao želja za mir, stabilnost i sreću", rekao je Dodik novinarima.

(Foto: Klix.ba)