Dodik: Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu vratiti njenu imovinu

Srpskoj pravoslavnoj crkvi se mora vratiti njena imovina, poruka je s tradicionalnog Božićnog prijema u Sarajevu koji je organizovao mitropolit Hrizostom.

To pitanje godinama čeka rješenje. Još jedan dokaz katastrofalnog odnosa Sarajeva prema SPC, kaže srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. U FBiH se ne uvažavaju osnovna prava, a jedno od njih je, tvrdi Dodik, pravo vjerske zajednice na imovinu.

"BiH i ovim pokazuje da ima potencijal da uvažava različite vjere, ali ipak, sve ovo je u sijenci činjenice da našoj crkvi, SPC ovdje ništa nije vraćeno, da su objekti koji su milionski vrijedni se zadržavaju, da federalne i kantonalne vlasti koje su za to nadležne ništa ne čine i ovo je ko zna koji put da se organizuje prijem za Božić i da se ponavlja ista matrica o tome da niko ništa nije uradio", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Na nepravdi, otimačini i uzurpaciji tuđega, ne može se očekivati blagoslov i prosperitet, jasna je poruka i mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma. Jedan od značajnijih objekata koji je otet SPC je zgrada Bogoslovije u Sarajevu. Vraćanjem tog objekta, kaže mitropolit, bio bi poboljšan kvalitet postojanja SPC u ovom gradu.

"Nažalost, moramo vas i ove godine obavijestiti i ražalostiti informacijom da se nepovratkom oduzete i uzurpirane imovine crkava i vjerskih zajednica i dalje krše naša osnovna ljudska, vjerska prava. Zgrada naše sarajevske Bogoslovije ne samo da nije vraćena, već se uveliko i ekonomski eksploatiše", istakao je mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

Takav odnos prema SPC nije činjenica samo u BiH. Ni međunarodna zajednica ništa nije učinila kako bi se problem riješio, podsjeća Dodik.

"Tako i u vrijeme kada je bila i sebi pribavila bespravno pravo da ona odlučuje o tim stvarima, nije pokušala ništa da uradi na tom planu što govori da je to sprega međunarodnog faktora i vlasti u Federaciji i Kantonu da se ta imovina ne vrati", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjendištva BiH.

Rezultate nisu dali ni pokušaji dogovora sa međunarodnom zajednicom. Prije 15 godina na sastanku u Vašingtonu utvrđena je obaveza da se to pitanje riješi, ali do danas nije. To govori da Sarajevo ne može da ima epitet grada koji uvažava sva prava, poručuje Dodik.