Dodik: Srpska sa najmanje otpuštenih radnika na Balkanu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da je spreman da uvaži dejtonsku BiH, ali ne i BiH u kojoj Bošnjaci dominiraju na štetu Srba i Hrvata, već želi ravnopravan status konstitutivnih naroda.

Dodik je naglasio da je zbog toga što tog ravnopravnog statusa nema BiH nemoguća i neefikasna zemlja.

"Smatram da je najbolje da se raziđemo. Bošnjaci da naprave svoju Bosnu, mi ostanemo u Republici Srpskoj, Hrvati imaju svoju Herceg-Bosnu i da postanemo dobri prijatelji i saradnici, da svako svojim resursima upravlja, da napravimo sporazum da nema napadanja i ratova, da postoji sloboda prolaska i boravka. Ovdje je svako svakome postao smetnja", rekao je Dodik sinoć za RTRS.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da on srpski narod i Republiku Srpsku ne vodi u rat, da to nije njegova opcija, već samo stabilno ekonomsko i političko stanje.

On je naveo da je u BiH niz podmuklih radnji poput situacije da ambasador BiH u Pakistanu Sakib Forić obezbijedi 3.000 lažnih viza momcima koje iz te zemlje pošalje u BiH, zbog kojih postoji strepnja da nekome u BiH bude ugrožen život.

"U pokušaju da BiH bude dio kompromisa, predložili smo da tri sudije Ustavnog suda BiH, koje sada biraju stranci, bira Predsjedništvo BiH, gdje treba da sjedi posvećen Srbin, a ne kao Mladen Ivanić koga baš briga za Srpsku, i da to potvrdi Dom naroda. To je daleko bolje od sadašnjeg rješenja po kojem dvojicu predlaže Narodna skupština Srpske, četvoricu Parlament Federacije BiH /FBiH/, a trojicu međunarodni sudija", rekao je Dodik.

On je ocijenio da su visoki predstavnik Valentin Incko i mnogi predstavnici međunarodne zajednice pokrovitelji muslimanske unitarističke politike.

Dodik je rekao da je cilj dekonstitucija Republike Srpske koja se na razne načine, uz pomoć određenih institucija na nivou BiH i "izdajnika srpskog naroda iz SDS-a i PDP-a", želi podvesti pod upravu ili nadležnost, prije svega, političkog Sarajeva.

On je naveo da je još jedan cilj bošnjačke politike onemogućiti vladajuću strukturu u Srpskoj da ovlada svim resursima koji pripadaju srpskom narodu u Sarajevu i na nivou BiH.

Dodik je ponovio da je BiH nemoguća država u kojoj nema političkog povjerenja i od koje Srpska nema nikakve koristi o čemu govori blokada 330 miliona evra novca Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ u FBiH.

On je poručio da Srpska neće propasti, čak i da sredstva MMF-a ne stignu na njene račune, jer postoje alternative, te naglasio da je zabluda ukoliko političko Sarajevo smatra da će time naštetiti Republici, jer im je i samima potreban novac za saniranje posljedica epidemije virusa korona.

Dodik je istakao da je budućnost Republike Srpske stabilna i da u Srpskoj ima dosta razvojnih projekata.

Govoreći o finansijskoj situaciji u svijetu, Dodik je ukazao da je nekoliko svjetskih banaka emitovalo novac bez pokrića, poput Dojče banke u kojoj je i novac BiH.

"Stranci su izmislili da Centralna banka BiH može novcem koji ima na raspolaganju, a to je novac građana BiH, da kupuje obveznice Vlade Baden Virtenberga, a ne može od vlasti entiteta i BiH. To je nepojmljivo, pravo čudo da se ovdje može ekonomski uopšte opstati", istakao je Dodik.

On je ponovio da ovakav nemoguć sistem vodi ka razlazu, te da u BiH nema jedinstvene ekonomije.

"Sa stanovišta ukupnog novca koji ima BiH, 5,8 milijardi KM nalazi se pod različitim stopama zabrane - deset odsto kod obavezne rezerve poslovnih banka i tri milijarde koje su poslovne banke zadržale kod Centralne banke jer ne žele da ih plasiraju u privredu. Opticaj novca je 5,6 milijardi. To je totalni apsurd", rekao je Dodik.

On je naglasio da BiH, za razliku od velikih zapadnih zemalja, ima novac koji je pokriven evrom.

Dodik je istakao da su iz BiH poslovne bake iznijele ogroman novac kao dobit, mnogo više nego što je ulaganje međunarodne zajednice u BiH, te da je samo prošle godine izneseno 300 miliona dobiti ovih banaka.

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima, Dodik je naveo da su građani Srpske svjesni izdajničkog potencijala SDS-a i PDP-a, stranaka koje su pristale na reviziju istorije i u Predstavničkog domu Parlamentarne skupštine BiH podržale Rezoluciju o poštovanju žrtava ustaškog režima kojom se Bošnjaci smatraju stradalnicima u Drugom svjetskom ratu, a nigdje se ne spominju srpske žrtve iz Jasenovca.

On je naglasio da Vlada Srpske ima podršku dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini, a da među opozicijom ima nekoliko galamdžija koji prave performanse, a što život nije.

"Život nosi u sebi ozbiljnost koju treba pokazati u vođenju države i mi to pokazujemo", istakao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je naglasio da ova stranka sarađuje sa onima koji su usmjereni na bazičnu ideju, a to je Republika Srpska.

Dodik je rekao da mnogi iz SDS-a nisu zadovoljni politikom koju vodi njihov lider Mirko Šarović, te podsjetio na bivše članove ove stranke iz Doboja, ali i gradonačelnika Bijeljine Miću Mićića.

"Danas imamo sastanak sa gospodinom Mićićem koji je pokazao otpor od izdajničke politike SDS-a i smatrao da treba da se uključi i bori za stabilnost Republike Srpske i za Bijeljinu. NJegova politika se približila onome za šta se mi zalažemo i dogovorićemo aranžman koji podrazumijeva zajedničko učešće na izborima", najavio je Dodik.

On je rekao da SDS, kao partija koja je stvorila Republiku Srpsku i u kojoj ima korektnih i poštenih ljudi koji su patriote, ne zaslužuje da ode na groblje istorije.

"Šarović je zloupotrijebio SDS. NJegovim spekulacijama, SDS izdaje Srpsku do temelja, razgrađuje i onemogućuje njenu budućnost", naglasio je Dodik.

On je istakao da SNSD nema razloga za odgađanje izbora, za koje je obezbijeđen novac, ali da su problem nelegalno izabrani članovi Centralne izborne komisije.

DODIK: SRPSKA SA NAJMANJE OTPUŠTENIH RADNIKA NA BALKANU

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je sinoć da je Republika Srpska u vrijeme epidemije virusa korona imala najmanje otpuštenih radnika na Balkanu.

"Ponosan sam na poslodavce koji nisu otpuštali radnike. U Federaciji BiH je otpušteno više od 20.000, a u Austriji za samo sedam dana 150.000 radnika. U Srpskoj je bez posla ostalo oko 2.500 ljudi, a više od pola ih je imalo ugovore na određeno, ali je u tom vremenu zaposleno 1.500 ljudi. Naš primarni cilj je bio da održimo zaposlenost i povjerenje i stalno smo radili sa poslovnom zajednicom", istakao je Dodik.

On je poručio da Srpska nije na ekonomskom dnu, kao što neki tvrde, navodeći da je pokazala vitalnost u mnogim pitanjima i izvršila obaveze za koje su mnogi smatrali da je to nemoguće, iako nije dobila ni fening međunarodne pomoći.

"Isplatili smo zdravstveninm radnicima, policiji, inspektorima, a sada ćemo i zaposlenima u medijima isplatiti pomoć jer su i oni predano radili na tome da društvo što lakše prođe kroz ovo. Mogli smo da se nosimo sa krizom ova tri mjeseca zato što je stanje u budžetu bilo odlično i imali smo kontinuirano povećanje prihoda", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da su u budžetu imali rezerve za ovu godinu jer je bio planiran niz stvari kao što je povećanje plata i otvaranje investicionog ciklusa, ali da sada to ne mogu ni pominjati jer moraju da prepakuju prioritete.

"Prihodi u budžetu su samo u aprilu bili manji za 80 miliona KM. Više od 100 miliona KM je otišlo za nabavku opreme i održavanje medicinskog sistema. Nijedna medicinska ustanova nije zakazala, tamo rade sjajni ljudi, nisam znao koliko su dobri dok nije došlo do ovog i društvo treba da bude ponosno na zdravstvene radnike", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, rezerve u iznosu od oko 50 miliona KM i zahvati sa drugih stavki omogućili su da bude isplaćeno između 18 i 19 miliona KM za doprinose za mart i da za april počne isplata minimalne plate sa doprinosima za oko 66.000 radnika koji su pogođeni epidemiološkim mjerama.

Dodik je istakao da je u razgovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom unijom i drugim potencijalnim donatorima i kreditorima obezbijeđen znatan iznos novca, koji će značajano amortizovati gubitke.

"Neće ih sve pokriti, ali neće biti smanjenja plata u javnom sektoru i nastavićemo sa podrškom realnom sektoru. Kroz važne investicije koje smo planirali u ovoj godini održaćemo potrošnju čime će se povećati i priliv na javne račune i gubici će biti manji. U ovoj godini ulažemo 100 miliona KM u magistralne i regionalne puteve, a sljedeće je planirano još 100 miliona. Tu su i važne investicije u sistem `Gornji horizonti` vrijedan 400 miliona KM, te hidroelektranu `Buk Bijela`", podsjetio je Dodik.

On je ponovio da nijedna mjera nije bila preoštra, te da nije bilo kršenja i zloupotrebe vanredne situacije.

"Čak je u većini slučajeva poštovan i policijski čas. To su bile efikasne, dobre, besprijekorne i pravovremene mjere, a nije zloupotrebljeno ni vanredno stanje. Ministar zdravlja je obavio odličan posao u upravljanju krizom, a mi smo pratili ono što kažu epidemiolozi", rekao je Dodik.

On je dodao da su morali da odlučuju u nepoznatim okolnostima i ne samo da prate šta drugi rade, nego i da inoviraju i donose mjere koje će imati podršku građana.

"Ništa ne vrijedi bez podrške građana. Zadovoljan sam narodom u Srpskoj koji je iščekujući mjere govorio da treba da ih donesemo. Želim da im zahvalim i ovo je bila naša zajednička borba", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, cilj je bio da Srpska izbjegne masovnu zarazu i obezbijedi kapacitete u zdravstvu da bi moglo da prihvati zaražene.

Gledajući dešavanja u Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama, naveo je Dodik, bio je prisutan strah od toga da se pojavi veliki broj zaraženih ljudi i da zdravstveni sistem ne može da reaguje.

"Zato su bile važne mjere koje smo preduzimali, kao što su zatvaranje škola i ugostiteljskih objekata, zabrana javnog prevoza i kretanja izvan mjesta prebivališta, policijski čas i druge. Pažljivo smo birali obim mjera i način na kojih ćemo ih provesti, ali uvijek smo imali na umu da ih podrži većinska javnost. Sve mjere su zahvaljujući, prije svega, narodu provedene bez greške. LJudi iz zemalja u okruženju su pozdravili to što činimo, jer su smatrali da je to blagovremeno, a to je onemogućilo i brzo širenje epidemije i ugrožavanje zdravstvenog sistema", naglasio je Dodik.

On je poručio da bi iste mjere preduzeli i sutra, a možda i šire po obimu i rigoroznije po ozbiljnost sprovođenja.

Govoreći o kupovini mobilne bolnice, Dodik je naveo da ona ima sve što jedna bolnica treba da ima da može samostalno da funkcioniše.

"Nemedicinska oprema je išla direktno na carinjenje i stigla je u Srpsku, ali je medicinska oprema kao vitalni dio bolnice morala da prođe dodatne faze i procedure, od kojih je jedna da se od Agencije za lijekove BiH pribave potrebne dozvole. Sva oprema je stigla u carinske terminale, ali je bila potrebna dodatna dokumentacija i tu je došlo do zastoja. To će u najkraćem roku biti riješeno i to će ljudi da vide", poručio je Dodik.

On je upozorio da epidemija nije završena, iako epidemiolozi kažu da je virus oslabio i da ne može da obuhvati ovoliki broj ljudi.

"Priče da će sve proći kada dođe toplo vrijeme nisu tačne, virus slabi, rečeno je da mutira, ali vjerujemo da će nauka naći način da se nađe ili lijek ili vankcina i da novi talas na jesen dočekamo spremni. Ovo je vrijeme u kojem treba da naučimo da imamo odgovornost prema sebi i svom okruženju i da držimo distancu i sprovodimo mjere higijene. Apelujem na ljude da to pretvorimo u naše nove navike i imaćemo manje problema", rekao je Dodik.