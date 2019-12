Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska definitivno ostaje protiv članstva u NATO-u, jer bi Srbi integracijom "moralno oprali" tu alijansu, zbog čijeg bombardovanja osiromašenim uranijumom i danas umiru djeca.

On je naglasio da je osnovni razlog zbog kojeg se Srpska protivi ulasku u NATO taj što se taj vojni savez stavio na stranu ratnih protivnika Srba i bombardovao srpski narod osiromašenim uranijumom.

Dodik je rekao i da Srpska ne želi da bude van procesa koje zastupa Srbija, ukazujući da bi u slučaju ulaska u NATO ta alijansa napravila granicu na Drini.

"Hrvati hoće u NATO, hoće i Bošnjaci, Srbi neće u NATO. Oni će to vraćati na dnevni red, to je nesumnjivo, ali ako mi budemo uporni u našem stavu da nećemo, neće se nikada donijeti odluka o tome", rekao je Dodik večeras za Televiziju "Hepi".

On je istakao da Republika Srpska ostaje privržena politici vojne neutralnosti, o čemu je Narodna skupština Republike Srpske već donijela rezoluciju.

"Neke oblike saradnje moramo da imamo, ali integracija znači raspoređivanje baza i to ne dolazi u obzir", poručio je Dodik.

On je ukazao i da su se geopolitički odnosi promijenili u svijetu i da ni u samom NATO-u nisu kakvi bili, dok je i Evropa danas suočena sa mnogim unutrašnjim problemima.

Dodik je naglasio da nigdje ne piše da su integracije osnov za formiranje vlasti u BiH, a da su muslimani, blokirajući formiranje Savjeta ministara vjerovatno htjeli da predstavnicima Srba ukradu godinu dana, ali su doveli u pitanje BiH i zato su pristali da to bude odblokirano.

On je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku 2003. godine da se opredjeljuje prema članstvu u NATO-u, a da je kasnije nekadašnji član Predsjedništva BiH iz Srpske Nebojša Radmanović samo bio čovjek kontinuiteta, sve dok 2012. ili 2013. godine Banjaluka nije odustala od toga.

Govoreći o Evropskoj uniji, Dodik je napomenuo da Srbi ne bi trebalo da olako šalju poruku ulaska u EU bez uslovljavanja.

"Ne bi trebalo da jurimo u Evropu u kojoj ćemo imati smanjeno pravo odlučivanja, a njima predati potpuno svoju suverenost, u nedefinisanoj Evropi za koju ne znamo kako će izgledati u budućnosti", rekao je Dodik.

On je istakao da bi srpski predstavnici u BiH morali da djeluju objedinjeno kao front i da jedinstveno odgovaraju na uslovljavanja.

Dodik je podsjetio da je u nekoliko navrata pokušao da objedini sve Srbe, smatrajući da je to najvažnije pitanje za budućnost djelovanja srpskog naroda u BiH, ali, kako je rekao, predsjednik SDS-a Mirko Šarović i lideri drugih opozicionih stranka nisu htjeli.

"Mi, kada kažemo da moramo djelovati jedinstveno kao front i kada nam Ustavni sud BiH ukine Dan Republike 9. januar moramo jedinstveno da kažemo - doviđenja BiH. Samo taj jezik oni razumiju", istakao je Dodik.

On je rekao da je to način za borbu, ali da je, nažalost, u posljednje četiri godine bilo Srba koji su ostajali i to je ohrabrilo donosioce odluka kao što je Ustavni sud BiH da donosi odluke kao što je ukidanje Dana Republike, 9. januara.

Dodik je ocijenio da je opozicija u Republici Srpskoj zato "u tako jadnom položaju", jer su, kako je naveo, zbog ponašanja u Sarajevu izgubili 30 odsto glasačkog tijela.

"Ono što radi Šarović nije odraz iskrenog patriote", ukazao je Dodik.