Dodik: Srpska neće dozvoliti uvođenje tihih sankcija Rusiji

Republika Srpska neće dozvoliti da se Ruskoj Federaciji uvode tihe sankcije samo da bi se par političara BiH dodvorilo nekim ambasadama u Sarajevu, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da je Ruska Federacija prijatelj Republike Srpske, ali i BiH, što je potvrđivala svih godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Insistiraćemo do kraja da se utvrdi ko je i zbog čega napravio ovaj skandal sa piscem Zaharom Prilepinom i to uoči same posjete ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova Banjaluci", rekao je Dodik Srni.

Dodik je izrazio žaljenje što su predstavnici SDS-a i PDP-a u zajedničkim institucijama dio ovog skandala, jer, kako je rekao, ni Republika Srpska, ni BiH nemaju luksuz da se u sukobu velikih svrstavaju na bilo čiju stranu.

Naš interes su dobri odnosi i sa Ruskom Federacijom i zapadom, jer smo isuviše mali da bi uticali na politike koje se vode na svjetskom nivou.

"Žalosno je što je BiH i ovim poslala poruku da je patuljak od države, bez mrve integriteta, jer pisac koga su proglasili bezbjednosnom prijetnjom slobodno putuje zapadnom Evropom, dok ta ista Evropa zabranjuje ulazak islamistima koji su dobrodiošli u BiH", istakao je Dodik.

U Banjaluci je večeras trebalo da bude održano književno veče ruskog pisca Zahara Prilepina, ali mu je juče na ulazu u BiH, zbog navodnih bezbjednosnih razloga, zabranjen ulazak.

Ovu naredbu donijela je Obavještajno-bezbjednosna agencija 26. marta, a u obrazloženju rješenja, koje je u posjedu Srne, navodi se da bi boravak Prilepina na teritoriji BiH predstavljalo "prijetnju bezbjednosti BiH, javnom poretku ili međunarodnim odnosima BiH".

Ambasada Ruske Federacije izrazila je juče zabrinutost i duboko razočarenje zbog zabrane ulaska u BiH Prilepinu i navela da se obratila Ministarstvu inostranih poslova BiH za razjašnjenjem.