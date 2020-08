Dodik: Srpska nastavlja da sprovodi odluke sa početka migrantske krize

To što međunarodni faktor ne reaguje na dešavanja na medjuentitetskoj granici samo pokazuje na to što Srpska ukazuje odavno, kaže to srpski član Predsjedništva BIH mILORAD Dodik. A to je da je Bih neodrživa i da je sistem vrijednosti je potpuno različit i suprostavljen kod naroda u Bih. Za to vrijeme će, kaže, Srpska, nastaviti da sprovodi odluke sa početka migranste krize a to je da migrantima obezbijedi da prođu do Unsko sanskog kantona i da se u Spskj ne zadržavaju.

"Bošnjaci, to se najbolje moglo vidjeti putem izjave Cikotića žele migrante a mi h ne želimo i tu se razlikujemo, dakle u Republici Srpsoj mi ćemo nastaviti da vodimo iste politike kao što je do sada time da pomognemo mirantima da što prije prođu RS i dalje ka EU", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH. Da im je mjesto tamo potvrđuje i činjenica da je Zapad upravo taj koji je migrantima granice otvorio zbog nedostatka radne snage. Kasnije ih je isto tako i zatvorio a migrante prepustio na teret BIH, kaže Dodik. Odgovornot ipak kako kae treba da snosi onaj ko ih je ohrabrio da krenu ka Evropi. Srpska je kaže zatvorila svoje granice, baš kao što je su to uradile i zemlje Evrospke unije. "Mi bi trebalo da budemo kolaterarna šteta i da ih održavmo mi na to nemamo pravo niti hoćemo to da činimo bez obzira na pozive i apele da mi otvorimo sabirene centre mi to ne možemo da uradimo", dodaje Dodik. U odgovoru za ATV, OHR sve što je imao da kaže jeste da vlasti na nivou BiH imaju isključivu nadležnost za pitanje migracija. Međutim, kako bi se efikasno suočile sa povezanim bezbjednosnim i humanitarnim izazovima, između ostalih, vlasti moraju sarađivati na svim nivoima. O izjavama ministra Cikotića takođe nisu imali šta da kažu osim da se obratimo njemu za pojašnjenje. Zato su prije nekoliko mjeseci samo na pomen da bi Republika Srpska kontrolisala prelaske međuentitetske linije zbog korona virusa bili mnogo glasniji. O migrantskoj krizi sa ministrom bezbjednosti Selmom Cikotiće razgovarao je danas šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler. Saopšteno je sam da je najavljena pomoć s ciljem efikasnijeg upravljanja migracijama.