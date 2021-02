Dodik: Srpska će reći ne svim pokušajima rušenja Dejtonskog sporazuma

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska nema drugu opciju, osim da kaže "ne" prijedlozima da se ruši Dejtonski sporazum, umanji snaga Srpske i ojača BiH u koju Srbi nemaju povjerenje.



Dodik je u video-obraćanju na tribini "Republika Srpska pred novim izazovima", koju je u Beogradu organizovalo Predstavništvo Republike Srpske, rekao da je i nekim Srbima to "ne" više dosadilo, ali da Srpska nema drugu opciju već da ide ka tome da afirmiše pravo na autonomiju.

"Da kažemo da je potpuno legitimno da ta autonomija predviđena Dejtonom, bude nama isporučena, a ne da bude ukinuta. I da mi ne želimo unitarnu i centralizovanu BiH jer je to je želja nekih drugih koji misle da će početi med i mlijeko samo zato što su oni sada napravili neki koncept. A onda će se ponovo povući i nekoga kriviti zašto to nije uspjelo", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da u BiH ni SAD ne može uraditi nešto, osim radikalno, niti bilo ko drugi, već jedino oni koji tu žive.

"Naša svijest o tome da smo mi ovdje odlučujući faktor i da imamo svoje životne, a ne političke mandate, odlučujuća je stvar za naše ponašanje. Vjerujte, mnogo puta sam rekao `ne` tim koji su dolazili i uvijek sam se osjećao još bolje. Ništa gore nema i podmuklo tinja nezadovoljstvo ako kažete `da`, a ne želite", rekao je Dodik, navodeći da je gledao mnoge koje su to činili, a nestali su brzo sa političke scene.

Dodik je istakao da "ne" nije opcija koja je unaprijed zadata, nego se kaže "ne" prijedlozima da se ruši Dejtonski sporazum, da se umanji snaga Republici Srpskoj, da se ojača BiH u koju Srbi nemaju povjerenje.

"`Ne` njihovim bonskim ovlašćenjima jer to ne postoji! `Ne` njihovoj promjeni zakona, jer to ne može da radi nijedan pojedinac nasiljem! `Ne` njihovim reformama policije, njihovim integracijama u NATO jer mi to ne želimo! To su stvari koje smo morali da kažemo, ali to je opcija na koju moramo da računamo", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da misli da je pristup međunarodne zajednice bio pogrešan jer nikada nije sprovodila slovo Dejtona, nego je odmah počela da mijenja Dejton u nastojanju da skrši otpor, prije svega Srba i ukine Republiku Srpsku.

"Republika Srpska je manja po snazi nego što je bila ranije ustavno-pravno, ali isto tako danas ima dovoljno ingerencija da se sama odbrani", kaže Dodik.

On je naveo da je svaka pomoć prijatelja Republike Srpske , odakle god dolazi, dobrodošla.

Dodik je istakao da kod Bošnjaka postoji frustracija jer su naviknuti da im stalno neko drugi rješava probleme, pa su zato proširili očekivanja od aministracije američkog predsjednika Džozefa Bajdena.

On je rekao da Bajden Balkan poznaje samo iz apsekta koji je njemu bio potreban ili promovisan tada u Americi - da su Srbi loši momci i da je apsolutno legalno i legitimno sve što se učini loše i nezakonito prema njima.

"Ta percepcija na koju su nalegli Bošnjaci i njihova očekivanja da će Bajden kada dođe bukvalno ovdje sletiti sa svim marincima i svom američkom silom da slomi jednog Dodika, /Dragana/ Čovića i uništi njihove stranke i kaže `mora ovako biti`!. Naravno, to je samo sijanje iluzija. Ovih dana smo mogli da vidimo da to nije tako", rekao je Dodik.

On je istakao da ne vjeruje potpuno Amerikancima kada kažu da im to nije cilj, te ocijenio da će oni nastaviti sa svojim robusnim pričama i pokušavati da pridobiju Evorpljane za tako nešto.

Dodik je rekao da je kao šargarepa ponuđena sljedeća faza, a to je EU, od koje se kroz 14 preporuka dobija i uslov za kanddiatski BiH da parlament BiH ima pravo da odlučuje o evropskim pitanjima uvijek kad se entitetine ne dogovore o tome.

"To je katastrofalno, znači sve ono što su pokušavali da urade. Ja im kažem hvala za to EU, koliko god mislili da je to nama šargarepa. Ali, imka neka linija koju ste davno prešli u rušenju našeg dostojanstva, i ne možete dalje ići. Evo, nekako se kotrljamo na tome bastionu, ali ne želimo dalje", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da će biti teška situacija, te da se nastavlja sa blefiranjem i podvalama. "Ako mi kažemo da to ne želimo, kažu da je to evropski standard", rekao je Dodik i dodao da mu često zvaničnici iz EU, uz aluziju na BiH, često navode primjer NJemačke koja je bila podijeljena, a sada integrisana.

Dodik je rekao da u NJemačkoj postoji jedan narod ili dvije religije, a u BiH su tri naroda i tri religije, koje su istorijski suprotstavljene bez mogućnosti da se ikada pomire u smislu da priznaju istoriju i dođu do zajendičkog stava šta se dešavalo u prošlosti.

"Svi imaju svoje istorije i budućnosti. Mi želimo da ovladamo sadašnjosti, jer na taj način ovladavamo i budućnosti. Ako ne vladamo ovim vremenom,onda nemamo nikavu budućnosti", istakao je Dodik.

On je rekao da je slovo Dejtona ključna odrednica ponašanja Republike Srpske, dok su globalisti i neoliberali i drugi stajali iza raznih visokih predstavnika koji su promovisali svoje koncepcije i rekli da je sam naziv okvirni sporazum u stvari poziv da se on mijenja, što nije tačno.

Dodik je pojasnio da okvirni opšti sporazum predviđa detaljizaciju putem Aneksa 10, od čega je jedan dio tog sporazuma i Ustav, i ne može bit ništa konkretnije od toga.

"To su podvale i blefovi", rekao je Dodik i podsjetio da je na Bonskoj konferenciji, kada su davana bonska ovlašćenja visokom predstavniku, tadašnji visoki predstavnik Karlos Vestendor rekao da je to suprotno Dejtonu, ali da to nije bilo dovoljno da se zaustave, pa je napravljena podvala koja se zove "bonska ovlašćenja", koja ne postoje.

On je rekao da se Savjet za sporvođenje mira, samoorganizovan i samoproklamovan, nametnuo kao odlučujuće tijelo u sprovođenju Dejtona, te dodao da to treba odbaciti i samim tim pošto je Bonska konferencija dokaz da visoki predstavnik nema ovlašćenja.

"Pa je napravljen blef koji je podruzmijevao neku priču o podršci naporima, ali nigdje nema na svijetu da to znači da se može donositi zakon, mijenjati Ustav, smjenjivati demokratski izabrani ljudi kao što su radili u vremenu iza nas visoki predstavnici", rekao je Dodik.

On kaže da su mnogi računali da će jednog dana slomiti političku strukturu Republike Srpske i doći do izmjene Ustava da u njega uđe sve ono što su oni nepravno uradili, ali i istakao da se to neće desiti.

"Mi uporno pokušavamo da preispitamo odluke koje nisu u skladu sa međunarodnim pravo. Ali, ne treba biti naivan, jer iza toga, iza kršenja međunarodnog prava stoji stoji ogromna politička moć oličena u Stejt deparmentu, EU i nekim zemljama kao što je Kanada, Japan, Turska, koje su članice PIK-a", kaže Dodik.

Dodik je rekao da formalno-pravno i suštinski gledano, oni nemaju pravo na to, te istakao da je to manifestacija gole sile, koja ide za tim da onima koji žive u BiH nametne neke njihove političke koncepcije o tome.

On je podsjetio da je Srpska 2006. godine rekla da više nikada neće objaviti u Službenom glasniku nijedno odluku visokog predstavnika, te ocijenio da su se stvari počele da mijenjaju, a visoki predstavnik je polako počeo da gubi snagu.

Dodik je naveo da je 2007. i 2008. godine pokušano da se promijeni putem odluke visokog predstanvika čak i Poslovnik o radu parlamenta BiH i time ukinu specijalna prava, te da je onda je Srpska rekla da ne želi da njeni predstavnici radi u zajedničkim institucijama, što postoji uvijek kao opcija ako se krši Dejton.

"Rekli smo više da nećemo da poštujemo nepravo. Dokaz da smo mi u pravu govori to što posljednjih deset godina oni nisu znali šta da rade, nisu mogli da se kreću dalje sa takozvanim bonskim ovlašćenjima, pa je visoki predstavnik najčešće bonska ovlašćenja primjenjivao u FBiH", naveo je on.

Dodik se izvinio što nije mogao da fizički prisustvuje skupu zbog ranije preuzetih obaveza, navodeći da nedostaju ovakve forme okušpljanja i da će se u nekom narednom periodu morati posvetiti pažnja razmatranju ovih tema.

On je izrazio nadu da će ovakav skup, sa istim učesnicima, biti održan nekad i u Banjaluci i da je spreman da bude domaćin.