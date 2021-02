Dodik: Srbi nisu ni rasisti ni diskriminatori

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras u Istočnom Sarajevu da energično odbacuje svaku kvalifikaciju, pa čak i primisao, o tome da su Srbi rasistički ili diskriminatorski narod, kako je to izjavio lider SDA Bakir Izetbegović.



"Mislim da su te vrste kvalifikacija nepotrebne. To bi jedanko bilo kada bi mi bošnjački narod optužili da se bavi rasizmom, zato što je blagonaklon prema dolasku migranata iz njihovog vjerskog ambijenta i njihovog, na neki način, kompatibilnog prostora", rekao je Dodik novinarima, reagujući na Izetbegovićeve jučerašnje kvalifikacije da se Srbi i Hrvati u BiH prema migrantima odnose rasistički, a da se Srbi prema Bošnjacima u Republici Srpskoj ponašaju i diskriminatorski.

Dodik ističe da Izetbegović već duže ne odustaje od takvih kvalifikacija i čim se domogne međunarodne scene pokušava da Srbe na najsuroviji način optuži, ne računajući da bi neko mogao njega da upita šta radi u svemu tome.

Prema njegovim riječima, insistiranje Bošnjaka na ustavnim promjenama, mjesecima unazad, u vezi su sa njihovim očekivanjima od nove američke administracije.

"U posljednje vrijeme čujemo od te nove američke administracije da to baš i nije tako i da bi se trebalo prestati sa takvim nerealnim bildanjem očekivanja, kao i da se treba vratiti nekim vrstama dogovora. Ja iskazujem spremnost da se razgovara o svim temama, ali poslije ovakvih kvalifikacija, kao i onih o fašizmu, te o tome da su Srbi loš narod, postavlja se pitanje - ko je on /Izetbegović/ da kvalifikuje Srbe na bilo koji način?", pita Dodik.

Dodik je istakao da je realnost da je srpski narod izabrao svoje predstavnike, kao što je i bošnjački narod izabrao svoje i to se ne može izbjeći.

On je ponovio da ovakve izjave samo otežavaju bilo kakav politički razgovor u BiH.

Dodik je poručio da se ustavne promjene neće desiti, pogotovo ne one koje očekuje Izetbegović, tim prije jer je potreba da se riješi izborno zakonodavstvo nešto što je on sam sebi zajedno sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem zadao i tema je koja traje dugo.

Prema njegovim riječima, priča o ustavnim promjenama, kao i o slučaju "Sejdić-Finci", ne može da se završi samo onako kako to hoće Izetbegvoić, nego naprosto mora da se uvaži i mišljenje nekih drugih ljudi.

"Pokušaj da se transferiše odgovornost na evropskoj sceni, pa taman ona bila i stranačka, jeste pokušaj podrivanja bilo kakvog dogovaranja u BiH, a da ne pričamo o pomirenju koje je sa takvim izjavama još udaljenije i nemoguće. U svakom slučaju, bez obzira na sve, ostaje žal nad činjenicom da su tamo /osim Izetbegovića/ bili i neki Srbi koji uopšte nisu reagovali na takve ocjene, što govori o njihovom vokabularu, odnosno načinu na koji oni posmatraju takvu vrstu dijaloga i takvu vrstu ocjene", naveo je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Dodik je kategorično odbacio bilo kakvu mogućnost da se Srbi mogu svrstati, pa i u primislima, među ljude koji imaju rasističke porive.

"To što mi ne želimo migrante, to nije jedinstveno. Šta je sa Mađarskom, Češkom, Poljskom i drugim zemljama EU koje isto tako ne žele da imaju migrante i kampove? Mi smo jasno rekli da ne želimo da to imamo i mi to nećemo raditi bez obzira na te pokušaje drske kvalifikacije o rasizmu", naglasio je Dodik.

On kaže da takve Izetbegovićeve kvalifikacije ne doprinose BiH, već je samo udaljavaju od bilo kakvog dogovora.