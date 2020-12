Dodik: SNSD pobjednik, iako pojedini pokušavaju to da umanje

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je SNSD ostvario dobre rezultate na lokalnim izborima, iako je na njih, kako je rekao "sjenu bacio rezultat u Banjaluci".

- SNSD je osvojio načelničke i gradonačelničke pozicije u 44 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, a do sada je imao 40. Logično je da ćemo napraviti koaliciju sa koalicionim partnerima. U Banjaluci potvrđujemo da je 70 građana glasalo za koaliciju - rekao je Dodik za portal TV Hepi.

Dodik je istakao da je SNSD pobjednik izbora, ali da pojedini mediji u regionu pokušavaju to da umanje.

- SNSD je povećao broj glasača za otprilike 5.000 i to u uslovima pandemije kada je glasalo manje ljudi... Pobijedili smo u Mrkonjić Gradu, Ribniku, Šipovu, Prijedoru, Laktašima, Doboju, u Banjaluci smo imali dosta glasova... Pored svega toga, mediji u regionu pokušavaju to umanjiti. Naša snaga nije na izdisaju. Vlast je tamo gdje je skupština, ne pojedinac. Јa ću nastaviti da radim za dobrobit građana, kao i do sada - naglasio je Dodik.