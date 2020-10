Dodik: SNSD nije učestvovao u rasturanju DNS-a, da jeste ne bi bili koalicioni partneri

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ova stranka nije učestvovala u rasturanju DNS-a, jer da jeste ne bi bili koalicioni partneri, ali da ne može dozvoliti da se raskalašna ponašanja identifikuju kao dio politike vladajuće koalicije.

"To što je nakon izbora iz DNS-a izašao određen broj ljudi, stvar je njihovih politika. LJudi iz DNS-a su tražili da prema članovima koji su ranije pripadali DNS-u imamo oštru politiku, da ih ne prihavatamo i da ih odbacimo, što smo mi smatrali neprihvatljivim", rekao je Dodik.

On je dodao da SNSD ni sada ne želi da odbaci bilo koga iz DNS-a ko smatra da treba da bude dio vladajuće koalicije.

"Da li će DNS da bude u Vladi ili neće, sačekaćemo izjašnjenje poslaničkog kluba. Imaće onoliko ministara koliko budu dali poslanika. Ukoliko ne bude poslanika, neće biti ni ministara", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Da je bilo ozbiljne politike u DNS-u, tvrdi Dodik, raščistili bi "grupu iz Istočnog Sarajeva koja je šutirala novac prikupljen na nekoj žurci".

"Oni su smatrali da su dovoljno jaki, da mogu da rade šta hoće i nažalost po njih najviše, mi ćemo preduzeti sve mjere odgovornosti. Obaviješten sam od bezbjednosnih agencija da imaju mnogo dokaza i da su neki postupci u toku", naveo je Dodik.

On je dodao da možda do ovoga ne bi ni došlo da nije bilo ovakvih informacija.

"Došle su informacije da postoji bahatost, monopol, da preko same jedne firme idu sve nabavke prema putarskim preduzećima, da se ne plaća dok se ne da reket. Dobio sam informaciju od čovjeka iz Istočnog Sarajeva, kojem je trebalo da `Putevi` plate 700.000 KM, da je morao da da 200.000 KM da mu se to plati. Ali, to je stvar nadležnih istražnih organa", rekao je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, to su neprihvatljive stvari i ne želi da bude dio te politike.

"To neće nijedna partija iz koalicije. Ne možemo da dozvolimo da se takve politike i takva raskalašna ponašanja identifikuju kao dio politike ove koalicije", kategoričan je Dodik.

On smatra da SNSD ima odgovornost prema ukupnom stanju, te da je bilo samo pitanje vremena kad će se ovako nešto desiti.

"Mi ćemo sačekati korektne ljude iz DNS, koji nisu imali ništa od takvog raskalašenog ponašanja i koji su se bavili politikom iz javnog interesa. Što se tiče ovih koji su šutirali novac, to je za mene bilo neprihvatljivo, ali nažalost tada rukovodstvo DNS-a nije htjelo da preuzme mjere odgovornosti, a jedina mjera odgovornosti je bila da si i tada smijeni direktor koji je bio tu", naveo je Dodik.

Dodik je pojasnio da je predsjedniku DNS-a i generalnom sekretaru stranke rekao da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da se politika u okviru putne infrastrukture mora promijeniti tako što direktor "Puteva" može ili da napusti to mjesto ili da bude smijenjen.

"On je tada rekao da to ionako ne može da radi, jer je bolestan. Mi smo to prihvatili. I onda on krivi SNSD-da je nešto uradio", rekao je Dodik.