Dodik se sastao sa načelnikom opštine Foča

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas u Foči sa načelnikom ove opštine Radisavom Mašićem. Na sastanku, koji je u toku, biće riječi o realizovanim i planiranim investicijama.

Nakon ovog sastanka Dodik će razgovarati sa članovima Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus", te sa sa lokalnim rukovodstvom Foče prošetati do gradskog trga, gdje je predviđeno obraćanje povodom asfaltiranja dionice puta do autobuske stanice.

Predviđeno je da Dodik posjeti i novu zgradu dječijeg vrtića u Foči, pored koje je planirana izgradnja sportskih terena.