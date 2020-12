Dodik se sastao sa Lavrovom

Dodik i Lavrov sastali su se u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu, a sastanku su prisustvovale i delegacije dvije strane.

Lavrov je juče stigao u BiH i odmah nakon dolaska sastao se sa delegacijom Republike Srpske u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Nakon toga, Lavrov je održao sastanak i sa Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a BiH.

Komšić i Džaferović su netom prije današnjeg zakazanog sastanka u Predsjedništvu BiH odbili da prisustvuju istom, jer kako kažu, tokom jučerašnjeg susreta u Istočnom Sarajevu nisu bila istaknuta državna obilježja BiH.

🇷🇺🇧🇦 Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov met with members of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. #Russia #BiH #BosniaAndHerzegovina #Diplomacy #Balkans pic.twitter.com/DcnoGAxXaD

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 15, 2020