Dodik: Oni su već sada proglasili nelagalnim i nelegitimnim izbore

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je večeras, na prijedlog poslanika SDS-a Dragana Mektića, odluku o prestanku mandata, odnosno izboru i stupanju na dužnost članovima Centralne izborne komisije BiH.



"Možda za neke iznenađujuće nova izdaja SDS-a i PDP-a, odnosno Borenovića i Šarovića i njegovih ali u svakom slučaju i prošli put su nešto pripremali. Vidljivo je da su uništeni što se njih tiče odnosi prema zaključcima Narodne skupštine. Ova skupštinska većina ostaje pri stavovima Narodne skupštine i zaključcima koji su donešeni, vezanim za rad u zajedničkim institucijama. Ovo govori da produžena izdaja Šarovića je usmjerena ka plaćanju njegove slobode koju je stekao imajući za određena djela koje je učinio još za ubistvo Riste Jugovića na Palama i da u tom pogledu obustava tog procesa i njegovo uključivanje iz tog procesa svakako je sada kupovanje odnosno plaćanje te cijene. Što se tiče ovih iz PDP-a Borenovića, on ništa ne razumije, oni se ni ne znaju baviti politikom ovo je antipolitika, imajući u vidu da sa Osmanovićem oni prave većinu, kako je zovu entitetsku i da Osmanović viđeni član SDA koji zajedno sa dva poslanika iz PDP-a i SDS-a čini tzv. entitetsku većinu, što govori da su oni spremni da učine sve i sa svakim. Naravno da će sutra galamiti i govoriti kako smo mi po njima sa SDA, a oni to vidljivo rade. Zaključci su bačeni, što se njih tiče povrijeđeni su stavovi Narodne skupštine. Mislim da ljudi koji su SDS-u i PDP-u kojima je stalo do svog političkog stava, morjua da znaju da su izdani od strane rukovodstva, da su izdali NS RS i Republiku Srpsku, te da će to nastaviti da rade u drugim slučajevima. Sad mi je jasno, često razmišljam o tome kako je bilo moguće da, u vrijeme najvećeg pokolja Srba u Pavelićevoj vladi, sjede tri Srbina i daju legitimitet nekim u toj Vladi. Sada mi je jasno ponašanje Šarovića i Borenovića to je nešto slično samo u nekoj novoj verziji jedna vrsta izdaje i patološke mržnje prema onome što je odluka naroda u Republici Srpskoj. Ovdje su pokazali koliko nemaju ni ljudskog ni političkog dostojanstva. Koliko su spremni da budu podanici muslimanskih interesa. Sada imamo Izbornu komisiju po kontrolom muslimana. Ovo što se desilo, desilo se da su ostala dva člana komisije od muslimana, jer su dva Srbina i dva Hrvata prethodno smjenjena, a uvedeni novi navodno Srbi i Hrvati koji će biti poslušnici i formirati većine i izborni proces voditi onako kako oni žele. U svakom slučaju mi nastavljamo sa poštivanjem zaključaka Narodne skupštine, a podnijećemo veoma brzo izvještaj NS RS o ponašanjima. Narod u Republici Srpskoj mora da zna da ovo što je učinjeno, učinjeno je na štetu legitimnih interesa Republike Srpske, da je nezakonito, da je proces izbora i Izborne komisije u toku. Oni su već sada proglasili nelagalnim i nelegitimnim izbore koji će se dešavati u narednom vremenu", izjavio je za ATV Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.