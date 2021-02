Dodik: Saradnja sa NATO je prihvatljiva, a članstvo ne dolazi u obzir

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je prihvatljiva saradnja sa Natom, ali ne i članstvo u toj alijansi.

"Integracija u NATO ne, to je jasna stvar! Istrajavamo mjesecima na toj vrsti priče kako bi oni koji se zalažu za članstvo konačno shvatili da neće niko doći sa strane i natjerati nas da to prihvatimo", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je istakao da sve zemlje imaju neku vrstu saradnje sa Natom.

"I Srbija ima neki oblik saradnje. Ranije je to imala i Rusija. U ovom trenutku to je zamrznuto, ali može se očekivati da će neki oblik saradnje biti u budućnosti", rekao je on.

Srpski član Predsjedništva naglasio je da saradnja nije sporna, ali jesu integracije.

"Na ovaj način smo i potvrdili sve što smo ranije govorili o tome", naglasio je Dodik.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara donesena je odluka da se naziv Komisije za NATO integracioni proces BiH promijeni u Komisija za saradnju BiH sa NATO-om.