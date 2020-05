Dodik: Sankcije za Košarca, ali ne na štetu Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u razgovoru za RTRS kaže da će ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac te dužnosti biti razriješen čim, kako kaže, budu dobijene garancije da Republika Srpska tom smjenom neće pretrpjeti štetu.

Dodik otkriva i na koji će način SNSD sankcionisati Košarca, koji je grubo prekršio mjere zaštite od pandemije.

- Politički znači da kao član SNSD-a neće moći da bide kandidovan niti da ima podršku ni na lokalnim ni opštim izborima. I tako smo locirali taj dio političke odgovornosti. A ovaj dio, ja moram biti siguran da Republika Srpska neće ostati deficitarna za kadar. Dakle, ako je moguće da istog časa razriješimo Košarca i dovedemo drugoga koji je lojalan Republici Srpskoj, a da to nije Mirko Šarović koji se bavi samo izdajom, onda bi to i učinili, ali nismo sigurni da to može - istakao je Milorad Dodik.