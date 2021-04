Dodik: Sa delegacijom Srbije o važnim pitanjima iz oblasti ekonomije i infrastrukturnim projektima

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da će sutra na sjednici Savjeta za saradnju Srpske i Srbije biti riječi o mnogim pitanjima, prevashodno iz oblasti ekonomije i infrastrukturnih projekata koji se zajednički realizuju.



Dodik je rekao da se Savjet redovno sastaje, te da je na planu saradnje između Srbije i Srpske postignuto mnogo u posljednjih osam godina.

On je naveo da će na sastanku biti riječi o izgradnji hidroelektrane "Buk Bijela", auto-puta od Rače do Bijeljine, te aerodroma u Trebinju, kao i brojnim projektima urađenim u opštinama širom Republike Srpske, u koje su dijelom angažovana sredstva i pomoć Srbije, dok su ostala sredstva izdvojili Vlada Srpske i lokalne zajednice.

"I Republika Srpska pomaže Srbiji u različitim oblastima i o tome ćemo sutra razgovarati, kao što su stavovi za poštivanje njenog teritorijalnog identiteta, u vezi sa stavovima oko Kosova", rekao je Dodik.

On je dodao da su to izvorni i iskreni stavovi Republike Srpske, koje dijeli sa Srbijom.

"Želimo da zaštitimo Srbiju i da bude moćna i jaka. Dijelimo iste vrijednosti koje su vezane za očuvanje mira u regionu i onoga što Srbija promoviše, a to je saradnja svih zemalja ovog regiona, kroz inicijativu `mini-Šengen`", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je riječ o inicijativi koja bi trebalo da omogući brzi protok ljudi i robe, a samim tim i razvoj ekonomije.

"Napravićemo vrstu inventure šta smo to uradili do sada, te šta je to što je potrebno da učinimo kako u Srpskoj, tako i na nivou BiH, te dogovarati se o novim projektima koje ćemo realizovati u Srpskoj", rekao je Dodik.

On je istakao da je cilj da se obezbijedi novi zamah u razvoju lokalnih zajednica u Srpskoj.

"Srbija je ranije obećala da će pomoći lokalne zajednice koje imaju problema u radu, kao što su Kozarska Dubica, Kostajnica, Nevesinje i Drvar u Federaciji BiH", rekao je Dodik.

On je istakao i značaj pitanja iz oblasti obrazovanja, te dodao da se raduje početku sljedeće školske godine kada bi trebalo da u Srpskoj i Srbiji bude primijenjen identičan nastavni program za nacionalne predmete, kao što su istorija, geografija i drugi.

"Važno je da iz tih predmeta djeca i iz Srpske i iz Srbije uče gotovo iste sadržaje i smatram da je to veliko dostignuće, kao i pomak od onoga što su ovdje htjeli da nam kao špekualcije nametnu, a to je uvođenje jedinstvenih nastavnih programa na nivou BiH", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u okviru opsega specijalnih veza, koje su predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, saradnja Srpske i Srbije će se odvijati i na drugim pitanjima.

"U drugoj polovini maja ćemo imati zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije i to na dan kada ćemo obilježiti početak radova na izgradnji hidroelektrane `Buk Bijela`", rekao je Dodik.

On je najavio da je predviđeno da se zajednička sjednica održi u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, te da će tada biti operacionalizovano sve što sutra bude stavljeno na dnevni red.