Dodik: Republika Srpska ne prihvata imenovanje Kristijana Šmita

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da Republika Srpska ne prihvata imenovanje njemačkog diplomate Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakve njegove ingerencije.



Dodik je rekao da je Savjet za provođenje mira blefirajući nešto navodno imenovao, ocijenivši da je riječ o neproceduralnom imenovanju na bazi ignorisanja.

- Ta persona koju su oni navodno imenovali za svog visokog predstavnika, neće biti prihvatljiva i Republika Srpska neće prihvatiti ime, niti bilo kakve njegove ingerencije - rekao je Dodik.

On je naglasio da je PIK samoizabrana nepostojeća organizacija samozvanih ambasadora koja formalno gledano ne postoji nijednim aktom, nema svoju unutrašnju organizaciju, niti unutrašnje postojanje i što je najvažnije uopšte nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i ne pominje se ni u jednom njegovom dijelu.

Uprkos svemu tome, istakao je Dodik, PIK je sebi neovlašteno na kriminalan način pribavio pravo da odlučuje o mnogim stvarima kako u prošlosti tako i sada ignorišući Aneks 10 koji je uspostavio visokog predstavnika.

Dodik je ukazao da ne postoji nijedan međunarodni dokument koji tretira visokog predstavnika osim Aneksa 10 koji je potpisalo pet subjekata - Republika Srpska, FBiH, Srbija, Hrvatska i tadašnja BiH, a sadašnji zajednički nivo, te da u tom pogledu niko nema pravo da se bavi tim pitanjem osim strana potpisnica.

- Međutim, oni su to ignorisali u prošlosti, ignorišu i sada, svidjelo im se da to nastave da rade, krše međunarodno pravo i sada su došli do toga da su navodno oni nešto imenovali opet bleferajući i izmišljajući - rekao je Dodik.

On je istakao da visoki predstavnik nije uopšte imenovan.

- To je neprihvatljivo i Republika Srpska neće prihvatiti bez obzira o kom imenu se radi, uz puno uvažavanje ljudi - rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je visoki predstavnik kao institucija nešto što se nije pokazalo valjanim i da je mjesto međunarodnog kriminala i kršenja međunarodnog prava, gdje su različite persone, koje su imenovane na sumnjiv način, bez uporišta u međunarodnom pravu kao što je Dejtonski sporazum, kršile Ustav, kažnjavali ljude i mnogo čega drugo radili.

- Onima koji to rade, koji su samozvani i koji ponovo blefiraju i hoće da nam nametnu priču o visokom predstavniku iza kojeg navodno stoji Njemačka, i sada mi ovdje treba kao da se prepadnemo i kažemo uredu je, možemo samo da poručimo da nisu upravu i da nije uredu. Vi blefirate i petljate i sve ono što treba da im kažemo, reći ćemo narednih dana - rekao je Dodik.

On je poručio da može da dođe ko god hoće u BiH, da provodi silu, učini bilo šta, ali da Republika Srpska i njena aktuelna vlast neće pristati na takvu blamažu i blefiranje međunarodnog faktora, jer oni nisu imali pravo da imenuju visokog predstavnika.

Dodik je ukazao da pri donošenju te odluke PIK-a nema ni Savjeta bezbjednosti UN i njihove rezolucije što samo potvrđuje da je sve urađeno na jedan sumnjiv način kao što je i sama BiH sumnjiva.

- To je samo još jedan dokaz da BiH ne može i ne treba da postoji kao zemlja. Ovo je najbolji dokaz da ni sama međunarodna zajednica ne vjeruje u BiH i faktore koji postoje u njoj - rekao je Dodik

On je ocijenio da na jedan arogantan, nepošten, kriminal način pokušavaju da izvrgnu ruglu mređunarodno pravo i Aneks 10 Dejtonskog sporazuma i da navodno imenuju nekoga koji bi došao u ime njih da nešto radi.

- Taj neko može da radi u ime njih, a što se tiče nas neće da radi - rekao je Dodik.

Na pitanje koji su naredni koraci Republike Srpske u tom pogledu ako se ima u vidu da nema jedinstvenog nastupa s obzirom na ponašanje opozicije, njihovo odbijanje da dođu na sastanak kod predsjednika Srpske, ali i izjavu Branislava Borenovića na odluku PIK-a, Dodik je rekao da u Srpskoj svi odavno vide kakvo je njihovo ponašanje.

Dodik je istakao da je Borenovićeva izjava jedna od najskandaloznijih u političkom smislu koju je čuo u posljednje vrijeme.

- Nevjerovatno da neko pokazuje takvo podaništvo i servilnost prema kršenju prava. U suštini, on bi sam sebe trebalo da diskvalifikuje u budućnosti - rekao je Dodik.

On je naveo da je Narodna skupština Republike Srpske donijela zaključke u kojima je jasno rečeno da neće biti prihvaćeno nelegalno imenovanje visokog predstavnika, iako ga je, kako kaže, Borenović već prihvatio.

Dodik je dodao da ne bi falilo malo konsolidacije i okupljanja oko tako važnih stvari.

On je poručio da će rukovodstvo Srpske nastaviti da provodi odluke Narodne skupštine i pozvao javnost da ne rihvati to imenovanje jer ono nije formalno.

- Vidim već u javnom diskursu da se koristi termin imenovan, što nije tačno. To ne bi trebalo da rade mediji u Republici Srpskoj, jer visoki predstavnik nije imenovan već je to pokušaj imenovanja i blef pa ako prođe - prođe - rekao je Dodik.

On je istakao da će međunarodni faktor morati da se suoči sa činjenicom da je Narodna skupština donijela zaključke koji su veoma precizni i jasni.

- Možemo da razgovaramo o novom visokom predstavniku pod uslovom da se poštuju procedure u vezi sa njegovim izborom i imenovanjem, a ukoliko to ne bude naravno da nećemo prihvatiti nijedno sumnjivo imenovanje pa ni ovo koju su oni pokušali da naprave - rekao je Dodik.

On je istakao da ambasadori Upravnog odbora PIK-a nisu imali pravo da imenuju Šmita i da se to imenovanje nije ni desilo.

- Ovo nije imenovani visoki predstavnik i molim našu javnost da to tako tretira jer je to činjenica i ne postoji nijedna druga - naveo je Dodik.

On je rekao da je na ovom imenovanju pala priča predstavnika međunarodne zajednice o vladavini prava.

- Ne trebaju nikada više, bar nama koji smo svjesni toga, da objašnjavaju priču o vladavini prava. Oni krše uporno međunarodno pravo i ne mogu da se pozivaju na vladavinu prava, ni EU ni bilo ko drugi - naglasio je Dodik.

On je upitao "kakva je to država u kojoj se skupi nekoliko ambadsadora i donese neku odluku".

- O čemu oni imaju pravo da uopšte odlučuju? Zašto oni da donose odluku, ima li ijedna zemlja na svijetu gdje grupa ambasadora odlučuje o bilo čemu? To samo postoji u BiH - rekao je Dodik.

On je dodao da tu postoje i druge stvari, a "jedna je da muslimani pokazuju servilnost" i raduju se da im dođe protektor, zato što su uvjereni da će kao i prethodnici sve učiniti loše za Republiku Srpsku.

- Vidjećemo da li će ostati visoki predstavnik, da li će ostati uopšte Bosna, to ćemo tek da vidimo - istakao je Dodik.

On je dodao da misli da je ovo završna operacija koja će dati odgovore na ta pitanja.

- Na nama jer da se okupimo oko činjenice da branimo naše pravo stečeno međunarodnim sporazumom koji se zove Dejton - rekao je Dodik.

Komentarišući izjavu odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka da očekuje od /svog nasljednika na toj funkciji Kristijana/ Šmita da nameće odluke, pa i da kažnjava, Dodik je upitao "koga će kažnjavati" i dodao da je to Incko i njegova želja.

Dodik je rekao da je Incko pokazao da nije bio dostojan posla i onoga što je radio i da "vjerovatno svoje frustracije sada pokušava da podigne na nivo obaveza nekome drugom ili trećem".

- Mi smo protiv toga da dođe neimenovani stranac, neizabrani, lažljivo postavljeni, kao što je sada ovaj i da on donosi izvršne odluke - poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je kraj međunarodnog poretka i bilo kakve vladavine prava.

- Bar što se tiče nas iz Republike Srpske, mi to nećemo prihvatiti. Ajde da vidimo kako oni misle to da sprovedu, na kraju krajeva - rekao je Dodik.

On je naglasio da će ostati posvećen očuvanju pozicija Republike Srpske.

- Ovi iz opozicije koji pokušavaju da izbjegavaju sastanke, njima ne valja forum kad smo zajedno, a onda opstruiraju, neće ni da dođu na sjednicu Narodne skupštine, nisu ni bili na Narodnoj skupštini kad je to bila tema. Kada ih pozovote posebno da bi bili u prilici da nešto kažu, onda izmišljaju opet iste razloge. Da ih niste pozvali rekli bi `mi nismo uključeni` i drugo - rekao je Dodik.

On je naveo da je riječ o izdajničkoj strukturi koja se najbolje manifestuje na pitanju visokog predstavnika, dodajući da su upravo "oni koji su tvrdili da je to u redu, kao što je Borenović, pokazali svoj izdajnički kapacitet i na tom pitanju".

Govoreći o svom razgovoru sa Šmitom od prije nekoliko mjeseci, Dodik je rekao da je prenio da je stav Republike Srpske da visoki predstavnik više ne treba da postoji.

- Zamislite kakva je Evropa licemjerna kada je podržala imenovanje, a u 14 preporuka za evropski put BiH piše da treba da se riješimo OHR-a i stranih sudija. Sad oni dovode čovjeka da bi on radio, navodno, sam protiv sebe, to nigdje nema - rekao je Dodik.

On je naglasio da je sve ovo nedorečeno, na neki način izvan propisa, izvan političke i svake druge volje subjekata i faktora u BiH.

- Za nas je potpuno neprihvatljivo jer je riječ o jednom potpuno neproceduralnom imenovanju na bazi ignorisanja. Ne mogu da vjerujem da ti ambasadori koji sjede tamo, a to ću im reći kada budem u prilici u Sarajevu, da oni misle da smo mi svi ovdje ludi i da je ovo jedan sklop ludaka kojim oni mogu da upravljaju kako oni misle - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da su, što se njega tiče, oni pokazali da uopšte nisu dostojni da budu u BiH.

- Mi smo bili u daleko nepovoljnijim okolnostima pa smo se sukobili sa visokim predstavnikom i njegovim kršenjem. Јoš sa Pedijem Ešdaunom smo vodili teške političke bitke i ne mislimo da ovaj sada dolazi, pogotovo ovako, da može da ima neku snagu. Njegova snaga je onoliko koliko mi njega prihvatamo. A mi ne prihvatamo ovakav izbor i to ćemo reći na prvom sastanku `gospodine, mi vas ne prihvatamo i nemamo namjeru da s vama sarađujemo` - naglasio je Dodik.