Dodik: Radović će morati da objasni transfer kupovine banke

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da će potpredsjednik SDS-a Milan Radović kad-tad morati da objasni kako je ostvario transfer kupovine banke i kako je svojim partnerima dao kredite, a oni poslije kupili akcije te banke, naglasivši da ima ljudi koji su spremni da svjedoče da je to bio dogovor.

- Kako se to zove drugačije nego korupcija i kriminal. Uzmeš nekoliko desetina miliona maraka u Republici Srpskoj, pa ti onda ona ne valja i ideš u Federaciju i zajedno sa nekadašnjim komandantom `Zelenih beretki` praviš poslovne zgrade. I ti si uspješan biznismen, a ovdje u Republici Srpskoj bljuješ i kaljaš sve. On se ne bavi narodnim poslovima, već nekim potpuno drugim - istakao je Dodik.

Dodik je ocijenio da je Radović umislio da je nedodirljiv i da je tu nedodorljivost obezbijedio sebi vodeći bankarske poslove na način kako je on to mislio - zloupotrebom zakona, korupcijom i slično.

- Ta djela ne zastarjevaju. Radović mora da zna da će te stvari biti ispitane kad-tad, isto kao i na koji način je izvršena privatizacija banke koju su on i njegovi partneri uzeli pa je kasnije višestruko prodali. To nije neka pamet, to je kriminal. Јe li to njegovo poštenje o kojem on govori? Odakle mu pare za zgrade po Sarajevu? Zgrnuo ih je ovdje u Republici Srpskoj i onda dođe nama ovdje i prosipa priču o poštenju i da je on taj koji ima dobre namjere prema Republici Srpskoj - naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da Radoviću treba još novca iz Republike Srpske kako bi gradio po Sarajevu i kupio tamo neki svoj položaj, eventualno mjesto u nekom budućem Savjetu ministara, upitavši da li su dobre namjere zgrtanje novca u Srpskoj.

- To su sve degutantne stvari, ali o njima moramo da pričamo, kao i o Nenadu Nešiću i njegovom šutiranju novca koji se sada, isto kao i Radović predstavlja kao neka ponuda Republici Srpskoj - rekao je Dodik, dodavši da poštena politička borba nije sporna, ali da su ovakve stvari sporne.