Dodik: Radojičić kandidat za gradonačelnika Banjaluke

Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za gradonačelnika Banjaluke na predstojećim lokalnim izborima biće sadašnji gradonačelnik Igor Radojičić, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, prije početka sjednice banjalučkog Gradskog odbora stranke.



Dodik je naveo da ima još vremena do izbora, ali da se sada koncipiraju glavni elementi mogućih kretanja u vezi sa kandidaturom, te istakao da Radojičić odlično obavlja funkciju gradonačelnika Banjaluke i da ima njegovu, podršku predsjednika Republike Srpske i rukovodstva partije.

"Ovde sam da sagledam organizaciono stanje i sve što je neophodno da bismo se na najbolji način pripremili za lokalne i sve buduće izbore", rekao je Dodik novinarima.

On je naglasio da je banjalučki SNSD najveća gradska organizacija te stranke koja je niz godina dobijala izbore, a i sada je veoma motivisana da pobijedi i na predstojećim lokalnim izborima.

"Ne očekujem nikakve turbulencije unutar stranke. Možemo da izađemo pred narod jer imamo šta da pokažemo, bez obzira na to što i drugi pretenduju na nešto u Banjaluci. Mislim da zahvalnost Banjalučana treba prije svega da pripada SNSD-u, našim koalicionim partnerima i svima koji smo godinama ulagali ozbiljne napore da ovaj grad podignemo na nivo na kojem je danas", rekao je Dodik.

On je naveo da će na sastanku upoznati članove Gradskog odbora i o ranijim zaključcima Glavnog odbora, a nastojaće se da to bude učinjeno u svim gradskim i opštinskim organizacijama, da bi bili obaviješteni o politikama SNSD-a i da za to bude obezbijeđena organizaciona podrška cijele partije.

"Te aktivnosti su pri kraju i nakon okončanja ćemo naše zaključke predočiti u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da bi zajedno sa onima koji sa nama dijele iste vrijednosti bili doneseni i skupštinski zaključci", pojasnio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je logičan niz aktivnosti koji ne ostavlja dilemu o pitanjima kao što su rad OHR-a, njegove nezakonitosti.

"Ići ćemo sa prijedlogom da budu odbačena bonska ovlaštenja kao prevara, da ne bude prihvaćeno ništa što je urađeno na bazi tih ovlaštenja i da se traži novi razgovor sa Federacijom BiH, kao jedini Ustavom definisanim sagovornikom Republike Srpske za sve reforme koje mogu i treba da budu sprovođene u BiH", naveo je Dodik.

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Igor Radojičić rekao je da se današnja sjednica održava prema zaključcima Glavnog odbora i Izvršnog komiteta SNSD-a da svi opštinski i gradski odbori treba da održe sjednice sa zaduženim aktivistima i informišu se o aktuelnim ekonomskim i političkim kretanjima.

On je naveo da je za Banjaluku zadužen predsjendik SNSD-a i istakao da se Gradska organizacija SNSD-a već sprema za predstojeće lokalne izbore.

"Mi smo se ove godine u Gradskoj organizaciji posvetili unutrašnjim organizacionim pitanjima. Završen je proces djelimičnih unutarstranačkih izbora u skoro trećini mjesnih odbora, a do kraja godine smo u fazi realizovanja plana revidentiranja i jačanja unutarstranačke organizacije", naveo je Radojičić.