Dodik: Putin uvijek sluša šta Srpska ima da kaže

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Rusija zemlja sa kojom Republika Srpska ima prijateljske odnose i koja uvijek sa pažnjom posmatra i sluša šta Srpska kaže.

Dodik je naglasio da će Rusija uvijek podržavati Dejtonski mirovni sporazum, teritorijalni integritet BiH, ali uz stav da sve stvari unutar nje moraju da se rješavaju kako je predviđeno Dejtonom i dogovorom dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Zapad se tako nije ponašao, on je nametao rješenja. Nije nas uvažavao, ponižavao nas je i potcjenjivao na mnogim mjestima. Ne mirimo se sa tom nepravdom, moramo da vodimo računa o sebi, a Rusija nam daje snagu za to. Ona uvijek ima objektivne stavove i procjene", rekao je Dodik za Alternativnu televiziju".

Konstataciju da otvaranje vrata Srpske prema Rusiji, sve više zatvara vrata prema Zapadu, Dodik je odbacio kao netačnu.

"Problem je u tome da li prihvatate da budete puki serviser raznih izmišljotina koje dolaze sa druge strane i to prihvatite kao svoju istinu ili imate zdrav razum da zaključite. Radi se o prostoj stvari. Rusija je zemlja sa kojom mi imamo zaista prijateljske odnose i koja uvijek sa pažnjom posmatra i sluša šta Srpska kaže. Veoma je angažovana na međunarodnom planu i implementaciji mira u BiH, ovdje kroz Savjet za sprovođenje mira, a na globalnom nivou u Savjetu bezbjednosti UN", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, pojedinci ignorišu Republiku Srpsku, htjeli su da je smanje, oteli su joj ovlaštenja, a sad hoće njeno poštovanje.

"Naravno da to ne može da bude poštovanje. Potpuno pogrešno bi bilo voditi politiku koju neki iz Srpske vode da se dodvoravamo Velikoj Britaniji, staroj američkoj administraciji ili nekim krugovima iz Brisela koji je prate, a da izgubite tako moćnog i jakog prijatelja kao što je Rusija", dodao je Dodik.

Dodik je ocijenio da je ključno održati dobru saradnju sa Rusijom i pobošljati je, a s druge strane, otvoriti dijalog sa svim zemljama koje su prisutne u BiH, s ciljem popravljanja nekih grešaka koje su one uradile.

"Greške su bile mnoge nametnute odluke visokih predstavnika i to mora da dođe na dnevni red, bez obzira što te iste zemlje žele da se to zaboravi. To je napravilo blokadu u BiH i smanjilo snagu Srpskoj. To mora da bude promijenjeno", rekao je Dodik.

Na pitanje da li Rusija može da pomogne Srbiji u vezi Kosova i Metohije, Dodik je rekao da Rusija već pomaže i Srpskoj i Srbiji.

"Rusija koja je globalni igrač na političkoj sceni i stalna članica Savjeta bezbjednosti, gdje se donose važne odluke, već je pomagala. I danas ta vrsta priče koja se događa u Moskvi između Putina i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jeste motivisana upravo boljim razumijevanjem prilika", smatra Dodik.

Prema njegovim riječima, kod Rusije je jasno to da Srbe smatra prijateljskim narodom, a Srbija i Srpska imaju prijateljski odnos prema Rusiji.

"Mogli ste čuti predsjednika Rusije Vladimira Putina koji je rekao da je Rusija, ne samo spremna da podrži svoje prijatelje u svijetu, nego da ih i brani. U tom pogledu, veoma je važno pozicionirati se da imate jasan stav Rusije o nekom svom važnom pitanju, pogotovo ako korespondira sa međunarodnim pravom. U našem slučaju to je sa Dejtonskim sporazumom, a u slučaju Srbije sa Rezolucijom UN 1244, koju je Zapad ignorisao i dao mogućnost da se proglasi nezavisnost", podsjetio je Dodik.

Dodik je rekao da se takav odnos Zapada mogao vidjeti na referendumu u Makedoniji koji nije uspio, ali ga zapadne zemlje proglašavaju uspješnim.

On je rekao da Putin mnogo zna o Republici Srpskoj i detalje o, prije svega, privrednim odnosima, što govori o tome da se interesuje za Srpsku.

"Važno je da to interesovanje ne prestane, moramo učiniti sve da se ono održi. Vjerujem da će tako biti i u budućnosti", istakao je Dodik.

On je rekao da će prilika za Putinov dolazak u Banjaluku biti kada se završi gradnja rusko-srpskog duhovnog i kulturnog centra.

Govoreći o Putinu, Dodik je rekao da je riječ o čovjeku koji se nikad ne žuri, da veoma pomno sluša i da mu je veoma ugodno razgovarati sa njim.

"Odaje utisak čovjeka koji ima vremena na raspolaganju koliko treba. Sjećam se jednog našeg sastanka u Sankt Peterburgu za koji je bilo predviđeno da traje 35 minuta, što je ozbiljno vrijeme imajući u vidu Srpsku na geopolitičkom planu. Sastanak je trajao sat i deset minuta", podsjetio je Dodik.

Prema njegovim riječima, nikada mu prije sastanka sa Putinom, za razliku od drugih zapadnih političara, nije sugerisano šta da kaže ili pita.

"Kod njega nikada to nisam doživio. Imao sam priliku da kažem ono što ja hoću i što mislim da je važno i uvijek sam to činio. Na drugim mjestima uvijek su nas pripremali šta bismo mi to trebali da kažemo, zbog čega se osjećate neugodno. Pogotovo ako je to izvan onoga što je vaš interes. Naravno, to nikada nisam prihvatao", istakao je Dodik.

Dodik je ponovio da je sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom dogovoren ranije i da nije tempiran da se održi u predizbornoj kampanji.