Dodik: Prva moja zvanična posjeta biće Beogradu

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da namjerava da predloži aktuelnog ministra finansija Republike Srpske Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Dodik je rekao da još nije razgovarao sa Tegeltijom o tome, ali da mora da razgovara i sa ljudima iz Federacije BiH, a ne samo sa kolicionim partnerima iz Srpske.



"Mi predlažemo ljude koji su u kontinuitetu politike koju smo vodili. To će biti moj najbliži saradnik i imam namjeru da na to mjesto predložim Tegeltiju", rekao je Dodik za Alternativnu televiziju.

On je istakao da će Tegeltiju na poziciji ministra finansija Republike Srpske zamjeniti profesionalni ljudi koji su lojalni politikama SNSD-a.

Dodik naglašava da je važno da vladajuća koalicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima podršku što većeg broja narodnih poslanika, jer on kao član Predsjedništva BiH ima pravo da pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na svako pitanje gdje bude preglasan u Predsjedništvu BiH i da ga vrati u parlament Srpske koji treba da ima dvotrećinsku većinu da odluči u konačnoj instanci.

On je dodao da nema potrebe da razgovara sa ljudima koji su bili članovi Savjeta ministara BiH iz SDS-a i činili loše prema Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, Srpska mora da ima snažan odraz u institucijama BiH da bi sanirala gubitke koje je imala u posljednje četiri godine.

"Iz tog razloga idem u Predsjedništvo BiH, a ne da bih vodio politiku "tuk na utuk" ili da bih se bavio revanšizmom", rekao je Dodik.

On je istakao da u Predsjedništvu BiH želi da neprikosnoveno uspostavi politiku čistih računa.

"Po Sarajevu se mnogo priča kakav sam ja. To me samo zabavlja i poručujem im da ću ostati onakav kakvog me poznaju, da ću se sada detaljno baviti pitanjima na nivou BiH i da ću u svakom tom pitanju pokazivati odgovornosti prema narodu koji me je birao", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da je on izabrani srpski član Predsjedništva BiH, da neće bježati od tog prefiksa i da će svaka njegova odluka biti motivisana tom činjenicom.

"To znači da sam spreman da prihvatim i njihove identitete, ali nisam spreman da identite Srpske i srpskog naroda podredim bilo kom drugom identitetu, ni državnom ni kvazinacionalnom, u smislu da je važnija BiH od Srpske, ili da se promoviše neka priča o Bosancima, a da se izgube Srbi pa da izgubimo pismo, jezik...To se neće dešavati", poručio je Dodik.

Kada je riječ o spoljnoj politici BiH, Dodik je najavio kompletnu smjenu ambasadora jer se ne vidi nikakav njihov doprinos bilo čemu.

"To se pretvorilo u socijalu i uhljebljenje. Ambasadori koje ja budem imenovao moraće godišnje podnositi izvještaje i ako oni ne budu usvojeni, sami će morati da odu. Naprosto moramo da promijenimo način rada", rekao je Dodik.

On je naveo da se neki ambasadori samo premještaju sa jedne na drugu destinaciju, da neki nisu ni zaslužili da budu na ambasadorskim mjestima i da je to nedopustivo.

"Imamo svoje kvote i one moraju da budu popunjene ljudima od integriteta, nesumnjivog patriotizma i sposobnosti da reprezentuju Srpsku, a ne da to sakriju sa pričom o BiH. Ako to možemo da uradimo, oni će biti moji saradnici, u suprotnom, moraće da podnesu ostavke ili da budu razriješeni", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da će njegova prva zvanična posjeta biti Beogradu, te da i sada kao predsjednik Srpske zna detalje svakog problema u odnosima BiH i Srbije.

On je istakao da postoji opšta antisrpska histerija u Sarajevu koja je uvijek bila u službi kreiranja loših odnosa prema Srbiji, ali da ga to neće opterećivati.

"Mi sa Srbijom želimo što bolju saradnju i da ukinemo sve barijere. Svjestan sam da neću moći sve to da učinim sam, jer nas trojica u Predsjedništvu BiH treba da donosimo zajedničke odluke. Do sada je u Sarajevu bilo najčešće "ne" za sve što je u vezi sa Srbijom. Biće teško, ali ću to podići na najviši nivo političkog principa", kaže Dodik.

Dodik je rekao da će, ukoliko druga dva člana Predsjedništva BiH budu opstruisala za njega suštinski važna pitanja, sa njegove strane biti odgovor, ali da to ne treba shvatiti kao prijetnju.

"Pozivam ih da sarađujemo. Ako mi je kao Srbinu iz Srpske, koja čini teritoriju BiH, nešto važno u odnosima sa Srbijom, a ne smeta Bošnjacima, onda to ne može da bude zaustavljeno. U protivnom, sve što njima bude važno biće zaustavljeno na isti način", kaže Dodik.

On ističe da je jedno od osnovnih pitanja - "da se konačno vidi da li živimo u imaginarnoj situaciji u kojoj se stalno priča o nakavoj međunarodno priznatoj zemlji BiH".

"To je zemlja koja uopšte nema svoju suverenost, jer nema zemlje koja ima suverenost, a ima neizabrane strance koji njome upravljaju", kaže Dodik.

Novoizabrani član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske kaže da Predsjedništvo ne može ukinuti visokog predstavnika, ali da je veoma važno da ima zajedničku ocjenu o tome da on više nije potreban, kao ni strane sudije u Ustavnom sudu BiH.

Dodik ističe da je Srpska unutrašnji faktor i ne podržava BiH koju je nametnuo visoki predstavnik, već onu kako je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu.

On je naveo da su stranci u BiH formirali nepodnošljivo lošu strukturu i podanički politički mentalitet, koji je posmatrao ambasadore ili međunarodne zvaničnike kao najvažnije ličnosti naših sudbina i funkcionisanja ovog prostora.

"Ne prihvatamo činjenicu da je visoki predstavnik nametnuo zakone, a koje je prihvatio čak i parlament BiH, iako nisu u skladu sa Ustavom. Ne želim da prihvatim nametnuto, a nametnuli su nam - od Sipe, Obavještajno-bezbjednosne službe, do Tužilaštva i Suda. Pokazalo se da te institucije rade protiv Srpske", rekao je Dodik.

On je poručio da će se truditi da sve bude vraćeno na dejtonski sistem i da od toga neće odustati.

Prema njegovim riječima, BiH nikada nije imala zajedničku politiku, niti konsenzus, a i ako je bilo nečega to su kreirali stranci, pa je nešto napravljeno i uvijek su neki nezadovoljni - Hrvati i Srbi zbog ukidanja stečenih prava, a Bošnjaci što ne mogu uspostaviti unitarnu BiH.

"Ovo nije ultimatum, samo želim da ih malo "podsjetim" na suverenost BiH. A u toj suverenoj BiH ćemo moći da pričamo kako ćemo formirati Ustavni sud i šta treba da radi. Nemam prema Bošnjacima i Hrvatima nijednu lošu mjeru, niti želim da spriječim bilo šta dobro za njih, a što nije štetno po Srpsku i srpski narod, i očekujem isti odnos prema Srpskoj. I jedni i drugi smo u nekom moranju - oni da prihvate puni kapacitet Srpske, a mi da kažemo da živimo ovdje i da želimo da se sa njima dogovaramo", rekao je Dodik.

Komentarišući posljednji istup visokog predstavnika u BiH Valentina Incka u Savjetu bezbjednosti UN, Dodik je naveo da je Incko svjesno tamo išao da priča hvalospjeve o BiH, a da sve što ne valja pripiše entitetima.