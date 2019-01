Dodik: Propao im državni udar, pa su se razbježali

Članovi i simpatizeri grupe „Pravda za Davida" pokušali su 30. decembra da izvrše državni udar u Banjaluci, kada im je taj plan, koji su prethodno detaljno razradili, propao, oni su se razbježali i posakrivali kako ne bi pred institucijama odgovarali za svoje postupke. Ovo je, između ostalog, u intervjuu za „Alo" poručio Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentarišući nestanak Davora Dragičevića, oca tragično nastradalog mladića Davida Dragičevića, i još nekolicine članova pomenute grupe, kao i njihov posljednji skup održan pretposljednjeg dana prošle godine.

Na pitanje kakva kakva je trenutno situacija u Banjaluci Dodik je rekao da je u Banjaluci mirno i stabilno.

"Ono što su oni mogli da urade, uradili su dan prije Nove godine - proteste koje su im odobrili državni organi zloupotrijebili su, činili su nerede po gradu i sada, kad moraju snositi određene posljedice, oni su nestali", rekao je Dodik.

"Neki od njih su organizovali tajne sastanke, za koje smo tek saznali od njihovih učesnika, na kojima su planirali kako da se zauzmu institucije Republike Srpske i da, po njihovoj terminologiji, izvrše državni udar i pokušaju da preuzmu vlast. Oni su nakon tog 30. suočeni s odlučnim odgovorom državnih institucija koje nisu dozvolile da to prođe bez reakcija, pa su pobjegli, kao što je i Davor Dragičević. To nam pokazuje da on bježi od saznanja da je prekršio zakon. I neki drugi se skrivaju i kriju druge, ali se oglašavaju preko društvenih mreža, tako smo i saznali za priču o državnom udaru", rekao je Dodik za "Alo".

Predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao je da je Banjaluka, ali i mnogo pojedinaca, ugostitelji, taksisti, udruženja koja su se pripremala za Novu godinu, u šta je uloženo i mnogo napora, pretrpjela ogromnu štetu zbog otkazivanja koncerata.

"Grad je pretrpio ogromnu štetu, mnogo pojedinaca takođe, ugostitelji, taksisti, udruženja koja su se pripremala za Novu godinu, u šta je uloženo i mnogo napora. Banjaluka je regionalno prepoznato mjesto za dobru zabavu u vrijeme praznika, ali sve je to srušeno, onemogućeni su koncerti velikih pjevača s naše muzičke scene, upropašćena je dječija Nova godina. Zbog svega su sada na sebe navukli gnjev građana Banjaluke. Jedno je istina i pravda i nema ko to ne podržava, ali slučaj Davida Dragičevića jedino mogu da riješe organi Tužilaštva i suda i niko drugi. Ne može ulica da uzima pravdu u svoje ruke, na šta bi to ličilo?", kaže Dodik.

"Kao građanin, ako samo to uopšte mogu da budem, smatram da je Tužilaštvo glavni krivac nečinjenja i stvaranja lažne predstave. Mislim da se Tužilaštvo samo zaplelo u svoje procedure, podiglo nalog za istragu povodom navodnog ubistva. Međutim, nisu mogli to da dokažu, a sada se ne mogu ni povući ni ići dalje, jer nema dokaza za dalje. Kada bi se povukli, bilo bi da je prethodna odluka bila motivisana pod pritiskom ulice. Tužilaštvo na sve treba da da odgovore, a ne neko od nas iz politike", rekao je Milorad Dodik u intervjuu za beogradski "Alo".