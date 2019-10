Dodik: Probleme SNSD-a i DNS-a na lokalnom nivou ne podizati na republički

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras DNS da redukuje politike tako da i dalje sa SNSD-om drži vlast na nivou Republike Srpske, zajednički nastupa na nivou BiH, a da se lokalnim organizacijama ove dvije partije prepusti da dogovaraju svoju saradnju.

"Negdje će saradnje biti, negdje neće, ali to ne bi trebalo, kao ni prije, da bude razlog da se problem diže na nivo Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je za Radio-televiziju Republike Srpske istakao da se problem pojavio u nekim lokalnim odnosima SNSD-a i DNS-a, prije svega u Prijedoru.

"Sa DNS-om smo i ranije imali turbulentnih trenutaka, ali lider DNS-a Marko Pavić i ja smo uvijek govorili da ono što imamo na nivou Srpske ne može biti opterećeno lokalnim problemima. Postigli smo sa njima sporazum o zajedničkom radu, napravili koaliciju i definisali šta kome pripada od postavljenja. Dio je urađen, drugi dio niko ne spori i biće postavljeni", pojasnio je Dodik.

On je rekao da DNS ima određene ljude koji prave atmosferu nekih novih mogućnosti, zbog čega su i doživjeli raskol i vjerovatno će ga doživjeti još jednom ukoliko se udalje od pozicije vlasti.

"Ja im to ne želim, ali moram poručiti da će im se to dogoditi, bez obzira kako oni to shvatili. Nisam protiv toga da DNS i SNSD i u Prijedoru i u svim opštinama sarađuju, ako to naše lokalne organizacije hoće, ali nisam spreman da žrtvujem našu organizaciju i njen rad zato što ne može da se postigne dogovor", pojasnio je Dodik.

On je naveo da je u dva navrata bio u Prijedoru i pokušao da se dođe do dogovora, pri čemu su napravili plan koji se nije realizovao i tu je negdje kriv DNS, a negdje SNSD.

"Atmosfera među njima je takva da očigledno nema mogućnosti za dogovor", ocijenio je Dodik.

On je podsjetio da je i SNSD u određenim situacijama na lokalnom nivou trpio.

"SNSD je trpio kada je osam prethodnih godina DNS imao koalicionu saradnju sa vlašću u Doboju koju je držao SDS. Ima podataka koji govore - da je DNS prije osam godina podržao našeg kandidata u Bijeljini mi bismo pobijedili, ali nije to uradio. Mi smo i dalje nastavili saradnju sa njima na globalnom nivou", podsjetio je Dodik.

Dodik smatra da mnogi žele da koalicija SNSD-a i DNS-a bude poljuljana.

"Ima ljudi i u SNSD-u i u DNS-u da to žele, a pogotovo ovi sa strane. Lider SDS-a Mirko Šarović već šalje neke poruke", rekao je Dodik.

Komentarišući navode da su neslaganja sa DNS-om tražili pojedinci iz Sarajeva preko Šarovića kako bi izašli iz koalicije i napravili novu sa petim srpskim glasom u Predstavničkom domu iz DNS-a, odnosno glasom Nenada Nešića, Dodik je rekao da oni /SDS/ bez obzira što nemaju izborni rezultat iza sebe, pokušavaju da budu nešto.

"NJima treba taj peti glas. Pokušali su i sa nekim drugim, ali nisu prošli do sada. Odluka da li će Nešić ili neko drugi prihvatiti da ide sa Šarovićem, njihova je stvar, ali pošto je to dio razgovora na nivou Republike Srpske i zajedničkog nastupa na nivou BiH, ukoliko se to dogodi, neće izlaziti DNS, nego će biti odstranjen iz vlasti", poručio je Dodik.

On je dodao da to nije prijetnja, već princip: "Ili smo zajedno ili nismo".

"Vjerujem da je Nešić izložen ozbiljnim pritiscima, ali mislim da je riječ o čovjeku koji može racionalno procijeniti, pa neka odluči sam. Svrstati se na tu stranu znači da si protiv Republike Srpske. To znači da su zatvorili vrata SNSD-u, jer mi nećemo iz odgovornosti prema Republici Srpskoj ostati imuni prema tom pitanju", dodao je Dodik i dodao da svi imaju pravo na svoj izbor.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik tvrdi da se predsjednik SDS-a Mirko Šarović brine za BiH, a ne za Republiku Srpsku jer želi da se zadrži na funkciji /ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa/, gdje je, kako kaže, izvršio niz izdaja.

Povodom najave Šarovića de će od /predsjedavajućeg Predstavničkom doma parlamenta BiH/ Denisa Zvizdića zatražiti zakazivanje sjednice ovog doma, Dodik je rekao "neka oni to organizuju".

"Mi nećemo smetati pa da vidimo šta će uraditi. Da vidimo šta je cilj, šta da funkcioniše, BiH?", upitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, javnost ne smije da zaboravi da je Šarović, kada je došao u Narodnu skupštinu Republike Srpske, rekao "ne zanima me šta vi mislite".

"NJega ne zanima Narodna skupština, već sećija u Sarajevu i dogovor o tome. Neko ga je ohrabrio i tapšao po ramenu. Zamislite sada njega koji gura tu priču i lidera SDA Bakira Izetbegovića koji se sa njim dogovara i koji kaže `ovo je status kvo`. Mene zanima stav Narodne skupštine i ono što kaže parlament Srpske ću poštovati", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je naveo da Šarović "ne smije da mrdne u Sarajevu mimo SNSD-a" i njega /Milorada Dodika/ i da će "biti posljedica, pa neka izvoli".

"/Bivši srpski član Predsjedništva BiH/ Mladen Ivanić pričao je 2014. godine da će on blokirati ako u Savjet ministara ide SNSD, a ne njegova grupacija. Zamislite da onakav Ivanić nešto blokira. Šta mislite da ovakav Dodik može da uradi. Neka pokušaju, ja im kažem da ćemo blokirati sve i oni neće dobiti ništa. Dobićemo situaciju u kojoj BiH neće funkcionisati", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je pozivao na dogovor, da je SDS-u i PDP-u nudio zajedničku saradnju i zajednički nastup na nivou BiH.

"Nudio sam to i prije nekoliko godina i čak išao sa SDS-om samo da bi pokazao jedinstvo Srpske u Sarajevu, da Izetbegović ne bi govorio da `njemu ne može entitet nešto reći`. Ja hoću da kaže jer je ovo naš entitet, ovo je naša država, nije njegovo. Šta on ima ovdje, nema šta da traži, on je tu marginalan i politički i na svaki drugi način. Ovo je Republike Srpska", rekao je Dodik.

On kaže da se javnost sjeća da je tadašnjem lideru SDS-a Vukoti Govedarici i predsjedniku PDP-a Branislavu Borenoviću nudio zajedničko učešće u vlasti BiH i da im stoji na raspolaganju po ministarsko mjesto, ali da su oni to odbili jer su, kako kaže, morali da izvrše neke prethodno preuzete obaveze.

"Ta spirala njihove izdaje dovela je do toga da su izgubili 50.000 glasova samo u jednom izbornom periodu od četiri godine zato što su se tako ponašali. Ne žalim ih, ovako kako se sada ponašaju izgubiće dodatno", naveo je Dodik, koji je predsjednik SNSD-a.

Dodik je rekao da je Šarović morao da preuzme SDS da bi ga devastirao i demontirao do kraja jer je to, kako je dodao, u interesu nekih koji tamo sa njim sjede.

"Ono što održava SNSD i mene jeste jasna politika i ja im kažem, `izvolite, mi nećemo ništa blokirati`. Evo pozivam sve ljude iz SNSD-a da ne blokiraju njihova 22 glasa u parlamentu BiH. Da vidimo koja su to famozna 22 glasa - dva iz SDS-a, dva PDP-a i da bi bilo validno glasanje iz Srpske, moraju da uzmu Adila Osmanovića kao peti glas. Evo izvolite, uzmite. To je još jedan egzaktan dokaz izdaje, ponovljene izdaje koju oni vrše", naveo je Dodik.

On je naglasio da Osmanović ništa dobro ne misli Srpskoj, ali da je istomišljenik sa Šarovićem, koji sebe pokušava da predstavi kao patriotu.

"Mi kažemo da nećemo da uđemo u vlast, nećemo da izdamo srpski nacionalni i državni interes. I onda kažu da se dogovaram sa Izetbegovićem. Šta se to dogovaram, ne bi on rekao to što je rekao, kao čeka on SNSD da nešto shvati. Prije će on nestati nego što će SNSD shvatiti onako kako on hoće", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da njemu pokušavaju da nametnu obavezu da je odgovoran i za drugi dio BiH, što, kaže, nije.

"Odgovoran sam samo tamo gdje sam biran, ali kao čovjek nisam spreman da učinim bilo šta loše za Federaciju, da im spriječim projekte, da kažem da ovo neću... Oni me ne zanimaju. Što pamtim bošnjačkih imena to su iz nekog prethodnog perioda, ove nove nemam ni potrebu da pamtim. Imam odgovornost za Srpsku gdje sam biran, kao što je Tramp biran u Americi i ima za nju odgovornost", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da na nivou BiH zastupa interese Republike Srpske i da nije spreman da od toga pravi farsu, kao što je to činio Ivanić, pa ode u akademiju SDA i onda optužuje njega kako sarađuje.

Komentarišući optužbe da SNSD i on koče 42 projekta koje čekaju na realizaciju, koji su vrijedni dvije milijarde, od čega 700 miliona za Srpsku, Dodik je upitao zbog čega to vlast na nivou BiH nije učinila jer su za to imali četiri godine.

"Srpska funkcioniše i naći će načina da obezbijedi sredstva. Prvo nas napadaju kada ovdje uzimamo kredite, a sada bi da te kredite puštaju. Naravno da to treba Srpskoj, kao i Federaciji, ali je od tog novca važnije očuvanje prava na političko predstavljanje i legitiman izbor. U ovom slučaju je oboje ugroženo", naglasio je on.

Prema njegovim riječima, kada bi razmišljali politički, njima /Šaroviću i Borenoviću/ bi odgovaralo da sredstva ne dođu u Srpsku, pa da mogu da kažu da se Srpska ne razvija.

"Nije to ta priča, već neka druga, to je podvala. Oni misle da će pridobiti javnost u Srpskoj pričom da oni `puštaju projekte`. Zbog čega su nas onda napadali kada smo pravili dogovore o kreditima. Zašto ne iskoriste mogućnost i ne traže da se objasni zbog čega se ne realizuju projekti. Primarno je nešto sasvim drugo", rekao je on.

Dodik je naveo da se oni lažno predstavljaju kao predstavnici naroda koji o njemu brinu.

"To nije ni njihova odgovornost. Oni su ovdje izgubili izbore i u opoziciji su i treba da djeluju na taj način. Za razliku od njih, za mene je važnije da se pravo na političko predstavljanje i legitimni izbor Republike Srpske očuva jer je to trajno pravo. Projekata će biti, i ovih i nekih drugih, i uglavnom neće biti izgubljeni. To u svakom slučaju prevazilazi interes i ono što bi Šarovića i Borenovića trebalo da brine", zaključio je Dodik.