Dodik: Prijetnje Srbiji su nedopustive - nije ni stupio na vlast, a već zakomplikovao odnose

Granica Srbije i Republike Srpske je na Drini, poštujte to i neće biti problema, poručio je zvaničnom Beogradu Željko Komšić, novoizabrani hrvatski član bh. Predsjedništva. Komšić upućuje prijetnje samo u svoje lično ime, a bilo kakve prijetnje Srbiji su nedopustive, odgovara Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH.

Komšić u intervjuu beogradskom Telegrafu poručuje da nema ništa protiv regionalne saradnje sve dok se ne prelazi granica, kako kaže, bukvalno i figurativno.

"Možete računati na mene, da to budu u punoj mjeri biti posvećen tome da to budu dobri i prijateljski odnosi. Ali vas molim, i u Zagrebu i u Beogradu, samo da znate gdje prelazite granicu i gdje pokazujete dokumente. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujte, i nećete imati nikakvih problema sa mnom", rekao je Željko Komšić, novoizabrani hrvatski član Predsjedništva BiH.

Komšić kaže da će braniti BiH od svakog pokušaja da se interveniše u unutrašnja pitanja BiH na način koji nije, kako kaže, "ljudski pristojan i politički normalan". Milorad Dodik reaguje i kaže da su Komšićeve riječi optužnica čovjeka u potrazi za sopstvenim identitetom koji pokušava da se dodvori sarajevskoj čaršiji.

Novoizabrani srpski član Predsjedništva, za ATV kaže da Komšić nije ni stupio na vlast, a već je uspio da zakomplikuje odnose i sa Srbijom i Hrvatskom.

"Mi imamo pravo na specijalne veze, i te specijalne veze će se još više produbiti. Što se njega lično tiče, ovo mi više djeluje kao frustracija, ili neka slavodobitna tvrdnja političkog gubitnika, čovjeka bez identiteta koji na taj način pokušava da na taj način izgradi svoj identitet. U svakom slučaju, sve više su i Republika Srpska i Srbija usmjerene ka provođenju Dejtonskog sporazuma", kaže Dodik.

Stigla je reakcije i od potpredsjednika Narodne Skupštine Republike Srpske. Nenad Stevandić ocjenjuje da Komšić sve ovo radi samo da bi se prepucavao sa nekim.

"Od Željka Komšića svi mi očekujemo incidentne situacije, i unaprijed smo pripremljeni da mu ne dajemo važnost koju on sam sebi daje. Jer je činjenica da on nije autentični predstavnik nijednog naroda, ali da smo mi prinuđeni da sa njim sarađujemo, i da osluškujemo šta on radi. Potrudićemo se da budemo toliko odgovorni da on proizvede što manje štete", kaže Stevandić.

Reakcije na Komšićev intervju stižu i iz Srbije. Ministar odbrane, Aleksandar Vulin, Komšiću odgovara da bi bolje bilo da neko u BiH riješi slučaj napada na Aleksandra Vučića u Srebrenici, umjesto da gleda u tuđa dvorišta.

"Kada misli da nam da odgovor na to jednostavno pitanje, ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici, to je dokaz da imate državu, kada na vašem prostoru znate ko pokušava da ubije nekoga i zbog toga bude kažnjen. Ovu posljednju prijetnju gospodina Komšića smo odlično razumijeli, jedino što još nismo shvatili a to je - kako misli da nas kazni? Hoće da nas šamara, ili će da nam zavrće uši? Šta će da uradi", kaže Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije.

Politički analitičar iz Beograda, Dragomir Anđelković, smatra da Komšić svojim agresivnim nastupom tjera bh. građane srpske i hrvatske nacionalnosti što dalje od BiH.

"Ako BiH želi da opstane, mora se graditi na ravnopravnosti tri naroda i na uvažavanju Dejtona, a Komšić je svojim političkim djelovanjem i načinom izbora u suštini negacija Dejtona i negacija principa ravnopravnosti. Sada, on još dodatno agresivno priča o odbrani BiH, a zapravo takvi ljudi i oni koji stoje iza njih stvaraju sve preduslove da BiH nestane, jer dva naroda od tri su nezadovoljna", rekao je Anđelković.

Već prvi dan nakon izbora i svog povratka u Predsjedništvo, Komšić je uspio da se zamjeri zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma. Srbiji je poručio da je za njega Kosovo nezavisno, dok je Hrvatskoj zaprijetio tužbom zbog Pelješkog mosta.