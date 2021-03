Dodik: Predsjednik Srpske da bude i član Predsjedništva BiH

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojećih izmjena Izbornog zakona BiH predložiti da iz Republike Srpske u jednoj ličnosti treba birati člana Predsjedništva i predsjednika Republike, te da predsjednik Srpske po automatizmu bude član Predsjedništva.

"Mi imamo pravo da kažemo kako ćemo birati našeg člana Predsjedništva i mislimo da predsjednik koji ima dinamiku i upoznat je sa svim detaljima za Republiku Srpsku treba da bude član Predsjedništva", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je rekao za "Nezavisne novine" da je o tome razgovarano.

"U Srpskoj treba da postignemo konsenzus o tome i da to treba učiniti jer se tako Republika Srpska može više braniti", pojasnio je Dodik.

On je istakao da će Republika Srpska veoma aktivno učestvovati u izmjenama Izbornog zakona BiH, te da u tome treba da učestvuju i vlast i opozicija, a nikako članovi Centralne izborne komisije BiH jer nisu legalni.

"Ozbiljna politika je bila da mi izađemo iz priče `Sejdić i Finci` i ne budemo kolateral priče koja se dešava u Federaciji BiH. Rekli smo - u Srpskoj se bira jedan neposrednim glasanjem, izvolite završite svoj proces, a kada to definišete idemo da se dogovaramo o izmjeni Izbornog zakona", kaže Dodik.

Kada je riječ o BiH, Dodik ističe da sve više glasova ide ka tome da je ona eksperiment, potpuno podijeljena i da se raspada, kao i da je potrebno uspostaviti koncept mirnog razlaza koji bi trebalo da dovede do toga da narodi u BiH dođu do svojih teritorijalno-političkih jedinica, uz obavezu da se to razgraniči mirno i da se obavežu na saradnju koja podrazumijeva nesmetan protok ljudi, robe i nekih drugih stvari.

"Pa da vidimo da li tako kao posebne države možemo da uspostavimo jedinstven monetarni prostor pod uslovima koji odgovaraju svima, a ne samo jednoj strani", rekao je Dodik.

Na pitanje da li zaista vjeruje da može doći do mirnog raspada BiH, Dodik je odgovorio da je to danas realno.

"Neće Bošnjaci! Nije pitanje njihovo `neće`, već naše `hoću`. Sve više ljudi u Evropi i svijetu vidi da ovo ne ide nigdje, osim nekoliko pojedinaca koje plaćaju bošnjački i muslimanski lobiji po Americi i oni pričaju istu priču godinama", rekao je Dodik.

On je naveo da međunarodna zajednica sada insistira na reformama kao što su Visoki sudski i tužilački savjet BiH /VSTS/ i javne nabavke, koje je ona napravila.

"Oni su to napravili, i taj VSTS i javne nabavke, i sada hoće da mi popravljamo njihove bljuvotine i onda kažu da je to vrhunska stvar na putu ka EU. Oni sada hoće da mi legalizujemo njihova kršenja Ustava, a mi to nećemo i insistiraćemo da se VSTS vrati pod nadležnost entiteta", rekao je Dodik.

On vjeruje i da je moguće vratiti otete nadležnosti od Srpske koje su prenesene na nivo BiH.

"Na prošloj sjednici Narodne skupštine tražio sam da se opozicija saglasi da izađemo u parlament i jedinstveno donesemo odluku o statusu Srpske i kada oni budu spremni - ja sam spreman da to uradimo. Svjestan sam šta znači unutrašnji konsenzus i u takvim stvarima on je važniji od međunarodnog", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje zašto na tom planu nema konsenzusa u Srpskoj, Dodik je rekao da je u pitanju karakterologija samih Srba, koji smatraju da je samo ono što oni rade najvažnije.

"Uvijek u nekome traže krivca, a ne u sebi. Ko je kriv? Politički gledano, bilo bi korisno da se bar na nekoliko tema nađe jedinstvo. Toga nema, ali čekaćemo. I sa takvom izdajničkom opozicijom voljeli bismo da napravimo konsenzus zato što je on daleko iznad naših i njihovih kvalifikacija o tome", rekao je Dodik.

On dodaje da sa njima o tome ne može da se razgovara i da se mogli vidjeti na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o čemu se radi.

"Bilo je normalno da Srpska reafirmiše svoju poziciju i kaže da ona bira visokog predstavnika, a potvrđuje Savjet bezbjednosti i da kaže Republika Srpska ne prihvata visokog predstavnika, a Savjet bezbjednosti da ga ne potvrdi", rekao je Dodik.

On vjeruje da može doći do toga da Savjet bezbjednosti UN ne prihvati novog visokog predstavnika.

"Sada mogu reći da će doći do toga, a tome je doprinijela Narodna skupština i šta mene briga za /Kristijan/ Šmita i NJemačkom. Pita li nas iko šta mi mislimo? NJemačka hoće opet da reafirmiše priču o BiH, a nama je dosta tih priča i ne želim svoj život da potrošim na neuspješne priče o BiH", rekao je Dodik.

Kada je riječ o stanju u SNSD-u, Dodik je rekao da će biti rađena revizija članstva da se vidi ko je tu i ko je spreman za dalju političku borbu.

"To nije priča o izbacivanju, već o prikupljanju i novom konsolidovanju. Ne želim da razvijam lažni stereotip kojem smo i mi doprinijeli u SNSD-u, a to je da je gubitak gradonačelnika značio krah SNSD-a. Mi smo u Banjaluci ostali pobjednici i najveća partija koja okuplja značajnu većinu", rekao je Dodik.

On je istakao da SNSD nije u defanzivi, da je konsolidovan i da je odgovorna politička partija.

"Mislimo da nije ukusno izdizanje nikakvih političkih tema u vrijeme pandemije i zato je ne ističemo i usmjereni smo da damo odgovor na pandemiju", rekao je Dodik.

Na pitanje da li će Igor Radojičić biti ministar u Savjetu ministara, Dodik je rekao da on zaslužuje da bude pozicioniran na nešto što je dobro.

"Pričaću s njim, ako on bude htio - nema problema. Moramo na nivou većine na nivou BiH da to dogovorimo jer znajući Igora njemu ne treba avantura, ali on je broj jedan u tom pogledu. Ako to bude u okviru onoga što on očekuje biće dobro, a ako ne naći ćemo nekoga drugoga, a za Igora da tragamo za drugim postavljanjem ili rješenjem", rekao je Dodik.