Dodik pozvao mađarske Srbe da posjete Banjaluku

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je predstavnike Samouprave Srba u Mađarskoj, ugledne biznismene, privrednike, kulturne radnike, novinare da posjete Banjaluku, navodeći da tada mogu kreirati plan kako da zajednički rade.

"Nama je veoma važno da naša zajednica ovdje funkcioniše. Vidim da ste veoma organizovani, zahvaljujući Mađarskoj koja je širom otvorila vrata za saradnju. Dobra saradnja Mađarske sa Srbijom, a time i sa Republikom Srpskom utiče na poboljšanje statusa naše zajednice u Mađarskoj. Sve to daje optimizam da se radujemo budućim susretima i poslovima", naglasio je Dodik.

On je izrazio spremnost za blisku saradnju kako bi sagledali mogućnosti jačanja dosadašnjih veza u oblasti ekonomije, kulture, vjerskog povezivanja...

"Iz Srpske ćemo obezbijediti nekoliko stipendija za učenike koji će ovdje pohađati gimnaziju i to će nas približiti. Postoji niz drugih mogućnosti za saradnju, ne samo kulturno i vjersko povezivanje, već i kroz biznis i privrednu saradnju. Srpska je interesantno područje za biznis i mnogo stranih kompanija je prisutno u njoj", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, u Srpskoj su stabilne institucije vlasti i u punom kapacitetu funkcionišu Vlada i parlament.

"To je veoma važno jer u drugom dijelu BiH ništa ne funkcioniše. Imali smo izbore u oktobru prošle godine i već u decembru u Srpskoj je formirana vlast. Vlada ima podršku dvije trećine poslanika u parlamentu i jedna je od nastabilnijih institucija na Balkanu", kaže Dodik.

Dodik je podsjetio da BiH funkcioniše u okviru Dejtonskog sporazuma, ali i podsjetio da je taj sporazum međunarodna zajednica značajno izmijenila odlukama visokog predstavnika, iako on za to nije bio nadležan.

"Pukom silom i moći dijela međunarodne zajednice sada na nivou BiH imamo Sud i Tužilaštvo, iako BiH u Ustavu nema nadležnosti za njih. Tadašnji visoki predstavnik Volfgang Petrič je nametnuo zakon i silom su obezbijedili da to funkcioniše. Potom su dali i prvi novac za funkcionisanje tih institucija i to su postala mjesta represije za političke neistomišljenike i one se pokazuju kao mjesto za političke obračune", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su tadašnje vlasti u Srpskoj pod velikim pritiskom navodno pristale da bude ukinuta Vojska Republike Srpske i formirane Oružane snage BiH, koje Srbi ne doživljavaju kao svoje.

"Ali, sve u svemu najvažnije je da funkcioniše mir", zaključio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik juče je započeo trodnevnu posjetu Mađarskoj. On je sinoć razgovarao sa predstavnicima Samouprave Srba u Mađarskoj, koji su ga upoznali o položaju Srba u toj zemlji i tom prilikom naglasili da ostvaruje visok stepen prava i sloboda.

Dodik se sastao i sa državnim sekretarom za saradnju sa crkvama i nacionalnim manjinama u Vladi Mađarske Miklošom Šoltesom, a potom je prisustvovao i gala koncertu Kulturno-umjetničkog društva "Taban" koji je održan u pozorištu VIG u Budimpešti.

Srpski član Predsjedništva BiH jutros je posjetio Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Đorđa u Budimpešti, gdje je prisustvovao liturgiji zajedno sa ambasadorom BiH u Mađarskoj Biljanom Gutić Bjelica i ambasador Mađarske u BiH Kristijanom Pošom.

Kasnije danas srpski član Predsjedništva BiH sastaće se sa episkopom budimskim Lukijanom, a potom je planiran obilazak Sent Andreje, Srpske pravoslavne crkve i Srpskog muzeja Budimske eparhije.

Dodik će se sutra sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom sa kojim će, kako je najavio, razgovarati o privrednoj saradnji.

Nakon radnog ručka planirana je zajednička konferencija za novinare Orbana i Dodika, najavljeno je iz kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.