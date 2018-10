Dodik: Povrijeđeni radnici su heroji FOTO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas u Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju povrijeđene radnike brodske rafinerije, za koje je rekao da su heroji, jer su svojom prisebnošću spriječili veću katastrofu.

Dodik je rekao da je zadovoljan što su, prema nalazima ljekara, povrijeđeni radnici dobro, te izrazio saučešće porodici poginulog radnika.

"Veoma je bilo važno da se zavrnu ventili da ne dolazi do dotoka gasa koji bi tragediju učinio većom. Oni su žrtvovali život i zavrtali ventile. Jedan od njihovih kolega je stradao i žao mi je, moje saučešće porodici, ali to govori o njihovoj samosvijesti. Nisu se uspaničili, nisu pobjegli. Da su to uradili, tragedija bi bila mnogo veća", izjavio je Dodik novinarima.

On očekuje da će nakon ovog događaja mnoga preduzeća u Srpskoj povećati nivo bezbjednosti, da se ne bi ugrožavali životi ljudi, kao ni materijalna dobra.

"Vjerujem da će se vrlo brzo utvrditi da li je havarija tehnička priča ili, ne daj bože, neka druga", rekao je Dodik i naveo da su nadležne institucije na terenu radi utvrđivanja uzroka nesreće u Rafineriji nafte Brod.

On je naglasio da je događaj u refineriji mogao da bude ekološki problem.

"Sinoć je u Banjaluku doputovala delegacija, koju predvodi pomoćnik ministra energetike Ruske Federacije, i oni su danas trebali, a vjerujem da jesu, sa predsjednicom Hrvatske /Kolindom Grabar Kitarović/ razgovarati o nekim unapređenjima. Oni su opredijeljeni, a mi iz Republike Srpske smo prihvatili da gas iz Hrvatske bude doveden u rafineriju sve dok mi ne uspostavimo naš gasovod", rekao je Dodik.

On je naveo da je ostalo stvar procedura i na Hrvatskoj, te istakao da Srpska želi da radi sa hrvatskim vlastima na tom pitanju.

"Naša nadležna ministarstva učinila su sve da, u skladu sa najstrožim evropskim standardima, pristupe ekološkom sređivanju Save i sprečavanju opasnosti od Rafinerije nafte u Brodu. Na bazi toga izdata je ekološka dozvola", naveo je Dodik.

LJekar Bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboj Zoran Blagojević rekao je da je zdravstveno stanje povrijeđenih radnika uredno, da to potvrđuju i radiološka istraživanja, te naveo da očekuje da će pacijenti biti otpušteni najkasnije sutra.

U Bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju primljeno je šest pacijenata koji su povrijeđeni u eksploziji u rafineriji u Brodu, od kojih je pet sa lakšim povredama zadržano na opservaciji, dok je jedan pušten kući.

Iz policije su naveli da se eksplozija dogodila u postrojenju za preradu nafte sinoć u 21.30 časova.