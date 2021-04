Dodik: Posjeta rukovodstva Srbije važan trenutak za Srpsku

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je dolazak delegacije Srbije, predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem, u Banjaluku veoma važan za Republiku Srpsku, te da su u nizu jučerašnjih sastanaka razriješena sva pitanja oko strateških projekata, kakav je izgradnja auto-puta od Sremske Rače do Bijeljine i dalje prema Banjaluci.



Dodik je istakao da će uz pomoć Srbije i uz angažovanje sredstava od nekih investitora, Republika Srpska do ljeta razriješiti kompletnu trasu ovog auto-puta.

"Moram istaći da za dio od Johovca do Vukosavlja planiramo da angažujemo sredstva evropskih fondova i evropskih banaka, jer je riječ o evropskom koridoru", rekao je Dodik večeras za RTRS.

Dodik je naglasio kako želi da Srbija svojim prostornim planovima "bukvalno napadne Republiku Srpsku sa auto-putevima i izlazima prema Srpskoj".

"U ovom trenutku imamo tri mjesta gdje Srbija planira da brzim cestama i auto-putevima dodirne Drinu. Mi želimo da Drina bude kičma objedinjavanja naroda, a ne granica, jer u našim percepcijama to nije granica. Te tačke su u Rači, gdje je Srbija prihvatila da gradi auto-put od Kuzmina do Rače i most na Rači, te da zajednički nastavimo prema Bijeljini. Sve bliže smo realizaciji tog istorijskog projekta, koji nije jednostavan ni jeftin", objasnio je Dodik.

Dodik je rekao da ostatak auto-puta Republika Srpska gradi svojim snagama, te ponovio da je to najznačajnija konekcija koja će u budućnosti povezati Banjaluku i Beograd.

"Druga dodirna tačna treba da bude na prostoru Loznice, jer je naš plan da od Bijeljine prema Zvorniku gradimo brzi put, dok je treća spojna tačna kod Višegrada, odakle bi se išlo prema Istočnom Sarajevu", pojasnio je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da je jedan od važnijih zajedničkih projekata izgradnja gasovoda u Srpskoj, koji će se konektovati na mrežu gasovoda Srbije, te da je plan da se uz auto-put otvori i koridor za gas.

"Kad je riječ o izgradnji aerodroma u Trebinju, juče smo definisali da Srbija učestvuje sa nekih 75 odsto, a ostatak Srpska. Potpuno sam siguran da će taj projekat ići, da će aerodrom biti izgrađen. To je ogromna potreba otvaranja Trebinja, jer ga zbog konfiguracije ne možemo otvoriti auto-putem", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, građani Trebinja i Hercegovine mogu biti sigurni da će taj aerodrom biti izgrađen, jer iza njega stoje dva ozbiljna partnera, a to su Srbija i Republika Srpska.

"Još jedna važna priča je izgradnja tri elektrane u sistemu `Buk Bijela` na Drini, kod Foče. Oko 20. maja planiramo ozvaničiti početak radova, ne koje se čeka 45 godina", najavio je Dodik.

On je objasnio da će se u blizini tog gradilišta graditi i put koji će iznad Foče ići prema Tjentištu i Gacku, te da će put Foča-Šćepan Polje biti potpuno modernizovan.

"Time će taj kraj dobiti potpuno novi izgled i postati jedno od naših najvećih gradilišta", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da je sa predsjednikom Srbije razgovarao i o pomoći nekoliko lokalnih zajednica u Srpskoj, gdje su na prvom mjestu Kostajnica i Kozarska Dubica, zatim Nevesinje, kao i Drvar.

Dodik je naveo da je Srbija imala interes da pomogne i opštinu u Federaciji BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, ali da sa druge strane nije pokazan interes za takvu saradnju.