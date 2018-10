Dodik poručio opoziciji da počne da razmišlja o interesima Srpske

Opozicija mora da shvati da je za zaštitu vitalnog nacionalnog interesu Srba neophodno da poslanici svih političkih stranaka iz Republike budu jedinstveni u bh. parlamentu. Poručio je to Milorad Dodik, novoizabrani član Predsjedništva BiH u sinoćnjem gostovanju u emisiji Ćirilica.

Dodik je, još jednom, pozvao opoziciju da pređe preko političkih sukoba i da u novom sazivu vlasti zajedno ne dozvole usvajanje zakona koji bi štetili srpskom narodu ili omogućili prenos nadležnosti na BiH.

Mi nemamo vremena kao nacija i narod i Republika Srpska, mi moramo biti politički jedinstveni. Nama treba tamo deset glasova, deset srpskih glasova iz Republike Srpske, jer kad imate deset glasova, ne može vam više niko nametnuti nijednu odluku. A šta znači deset srpskih glasova? To znači, kada se glasa, da bi zakon prošao recimo, mora da bude 22 glasa u čemu je i pet glasova iz Republike Srpske. To je takozvano prvo čitanje. A možeš da taj zakon staviš ili da ga srušiš ako u drugom čitanju koje je obavezno imaš deset protiv", kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član u Predsjedništvu BiH.

O potrebi da se na bh. nivou formira koalicija, sa predsjednikom je saglasan i Petar Đokić. Nada se da će opozicija, zbog interesa Republike Srpske, i da neće narušavati saradnju na državnom nivou.

"Pažnja se usmjerava ka Republici Srpskoj ne zbog izbora, nego zbog Republike Srpske koja svakog dana sve više potvrđuje sebe, koja se svakog dana konstantno dokazuje, da može da provodi svoju politiku", kaže Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Umjesto da se odazovu na sastanak sa predsjednikom Miloradom Dodikom i razgovaraju o srpskom jedinstvu na državnom nivou, Vukoti Govedarici i Mladenu Ivaniću prije pet dana bilo je bitnije da razgovaraju o rezultatima izbora koji im nisu išli na ruku. Mogućnost da se u zaštiti srpskih interesa razgovara o koaliciji sa opozicijom, iz SDS-a su, ipak, podržali i neki visokopozicionirani ljudi iz stranke, Obren Petrović i Mićo Mićić, koji su i priznali ubjedljivu pobjedu SNSD-a na izborima. Neodazivanje Vukote Govedarice i Mladena Ivanića na sastanak sa Miloradom Dodikom u javnosti se već okarakterisao kao opreznost Saveza za pobjedu.

"Ne postoji niko razuman i punoljetan u Republici Srpskoj koji se ne zalaže za jedinstvo srpskih stranaka, ako ništa bar dvije najjače stranke iz Republike Srpske, a bilo bi najbolje da je to Vlada nekog nacionalnog jedinstva u tim nametnutim institucijama na nivou BiH. Ja sam se, takođe, zalagao za to 2010. godine, i to se na moju sreću desilo, imal ism otri godine mira, gdje su se FBiH-ovci između sebe svađali, a mi smo imali jedan period stabilnosti i niko nije mislio na ukidanje Republike Srpske", kaže Danijel Simić, urednik portala frontal.rs.

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, ponovio je da su voljom stranaca od srpskog naroda oduzete nadležnosti i prenesene na nivo BiH. Vraćanje tih nadležnosti je, kaže Dodik, prvo što bi trebalo da uradi novi saziv vlasti iz Republike Srpske. Da li će doći do sklapanja velike koalicije sa opozicijom na nivou države, moglo bi da bude jasnije već sutra. Za podne je zakazan sastanak Predsjedništva SDS-a.