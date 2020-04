Dodik: Pomoć Mađarske - veliki izraz prijateljstva

Republika Srpska doživljava kao izraz velikog prijateljstva medicinsku pomoć koju je dobila od Mađarske, a koja će joj poslužiti u borbi protiv virusa korona, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH poslije sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom.

Svojom posjetom želim da iskažem poštovanje koje Mađarska ukazuje rukovodstvu RS i njenim građanima. Mađarska je takođe dobila pomoć od prijatelja i znamo kolika je ta pomoć važna, kaže Sijarto. Srpska se treba ugledati na Mađarsku i njene napore po pitanju migranata, nataliteta i mnogih drugih tema. Sa Mađarskom Srpska nema otvorenih pitanja, kaže Dodik.

"Zato smo veoma zahvalni i ministru za njegov današnji napor, a i predsjedniku Orbanu koji supješno vodi svoju zemlju, koga mi smatramo velikim i važnim liderom, čovjekom sa stavom, čovjekom koji ima projekciju kako voditi svoj narod i kako voditi svoju državu da ona bude uspješna. Moram da kažem da može da posluži i nama služi njegovo vodstov kao primjer. Već sam ministru rekao da kod nas postoji jedan izreka koja kaže - U dobru je dobar biti, a na muci se poznaju junaci. Danas za ovo vrijeme naš junak je ministar, njegov predsjednik i Mađrska država", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Pošto ste vi naši prijatelji, kada ste nam se obratili za pomoć bilo je za nas potpuno evidentno da ćemo vam je pružiti. Nadamo se da će zaposleni u vašem zdravstvenom sistemu, ljekari, medicinsko osoblje uspješno koristiti zaštitnu opremu koju smo danas donijeli", rekao je Peter Sijarto, ministar inostranih poslova i trgovine Mađarske.

Srpska će sa Mađarskom posebno sarađivati na infrastrukturnim projektima, a najvažniji među njima je Koridor 5C koji će povezivati Mađarsku, preko RS i BiH, sa srednjim Jadranom, kaže Dodik. Mađarska je ranije dala svoje stručnjake koji RS i BiH pomažu ka putu u EU. Trenutno regija zapadnog Balkana stoji pred velikim izazovima isto kao i centralna Evropa, kaže Sijarto.

"Mađarska istovremno, odnosno paralelno tretira zdravstvena i ekonomska pitanja. Naš zdravstveni sistem je spreman. Postoji i u funkciji je vazduđni most sa Kinom. Mi smo izradili takođe plan za oživljavanje ekonomije. To je plan do sada ne viđe n u istoriji mađarske ekonomije", kaže Sijarto.

"Ovo je vrijeme u kome svi imamo jednog neprijatelja na drugoj strani. Mađarska može opet biti primjer zemlje koja je učinila sve da zaštiti narod, svoju ekonomiju. Ova korona epidemija će proći vjerujemo. Ovaj sastanak može samo da posluži kao dobora osnova da razvijemo našu saradnju po svim drugim pitanjima", kaže Dodik.

Mađarska nema i nikada neće imti prava da se mješa u unutrašnja pitanja RS. S druge strane, Republika Srpska može da računa na Mađarsku i njenu pomoć i u budućnosti, poručio je ministar Sijarto. Rukovodstvo RS i srpski narod zahvalni su Mađarskoj i njenom narodu, poručio je Dodik.