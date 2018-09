Dodik: Politika Mladena Ivanića je politika centralizacije BiH  

Mladen Ivanić je čovjek centralizacije i njegova politika je politika centralizacije BiH, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervujuu za Srnu.

"Mladen Ivanić je čovjek centralizacije i njegova politika je politika centralizacije BiH. Otišao je na nivo BiH bez legitimiteta i šta je uradio za četiri godine? LJudi poput njega i predstavnika Saveza za promjene koji su na vlast na nivou BiH došli bez legitimiteta svog naroda našli su ga kod Bakira Izetbegovića i međunarodne zajednice i zato nisu učinili nijednu stvar u ime i za dobrobit Republike Srpske.

Prvo što je uradio Ivanić je nametnuo Reformsku agendu u obliku u kojem se gube mnoge ingerencije Srpske. Javnost zna da smo Željka Cvijanović i ja odmah ustali protiv toga i tek kad se prihvatilo ono što smo tražili - da se uvaže nadležnosti Srpske, onda je promovisan taj dokument. Ivanić je prihvatio agendu u njenom prvobitnom obliku koji je bio poražavajući za Republiku Srpsku", istakao je Dodik, podsjetivši da je isto bilo i sa mehanizmom koordinacije koji je bio jedan od upečatljivijih primjera izdaje Srpske i njenih interesa od predstavnika Saveza za promjene.

On je naveo da je najlošija stvar koja se desila Republici Srpskoj, a koja je rezultat politike koju vodi Mladen Ivanić, predaja fiskalnog sistema u ruke zajedničkih institucija, odnosno prenošenje na nivo BiH.

"Mladen Ivanić, doktor ekonomskih nauka, da ne razumije šta znači fiskalni suverenitet i preda ga na nivo BiH!? To je nezapamćeno. I danas umjesto da imamo dvije službe indirektnih poreza - jednu za FBiH, drugu za Republiku Srpske, mi imamo jednu, formiranu u vrijeme kada je Ivanić bio predsjednik Vlade Srpske i pri tom nas još ubjeđuje da je dobro što smo izgubili suverenitet nad porezima. To je nečuveno", naveo je Dodik.

Ivanić je, kaže Dodik, dao mogućnost da se formira služba na nivou BiH i da BiH ima izvorne prihode što nije po Ustavu i Dejtonskom sporazumu.

"To je čovjek koji, nakon svega, još ima i dovoljno bezobrazluka da pravda svaki svoj loš potez koji je napravio prema Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je u intervjuu Srni ocijenio da je "Ivanićeva priča o njegovim dostignućima kao srpskog člana Predsjedništva BiH potpuno izopačena, te da stalno ponavlja da je njegov uspjeh to što je doveo vod na obilježavanje Dana Republike i da je spriječio obnavljanje tužbe BiH protiv Srbije, iako je bilo sasvim normalno i očekivano da se suprotstavi tome, kao što su se suprotstavili zvaničnici Srpske i Srbije".

"On to predstavlja svojim uspjehom, a ćuti na priču kada su njegovi Britanici dostavili Savjetu bezbjednosti UN rezoluciju kojom su htjeli da osude Srbe za genocid u prošlom vijeku, nas koji smo izgubili pola svog stanovništva. Tada nije htio da zakaže ni sjednicu Predsjedništva BiH. Bio sam svjedok kada ga je zvao Tomislav Nikolić i nema šta mu nije rekao, jer smo svi tada smatrali da o tome treba da se izjasni Predsjedništvo BiH. On to nije uradio, jer je riječ o Britancima kojima Ivanić ne može da se zamjeri iz niza razloga i tek kad sve prođe onda on kao ima stav i prosipa naknadnu pamet", rekao je Dodik.

Isti slučaj je, kaže Dodik, i sa prisluškivanjem zvaničnika Srpske i Srbije.

"Bio sam na terasi hotela u Dubici kada je Aleksandar Vučić izvadio operativni nalog za prisluškivanje gdje tačno piše sve šta ko treba da radi. Mladen Ivanić čita, ruke mu se tresu i onda kaže 'nije ovo tačno'. Koga on laže? Zašto nije to demantovao? Zašto je počeo da izmišlja i priča da su mu njegovi ljudi rekli da nije tačno? Da li to znači da Vučić laže, a njegovi ljudi govore istinu? Srbija je ozbiljna zemlja, ima ozbiljnu obavještajnu službu koja se sigurno nosi sa velikim stranim službama i onda su se našli neka tamo nedorečena služba u Sarajevu i ljudi u njoj da kažu to nije tačno. Umjesto da pokaže tu svoju srpsku pripadnost, Ivanić kaže 'meni su moji ljudi rekli da to nije tačno'. Šta onda znači papir na kojem piše sve", upitao je Dodik.

Najveće eroziju svojih prava srpska je doživjela za vrijeme vlasti PDP-a i SDS-a

Na pitanje da prokomentariše stalne udare na Republiku Srpsku i njene institucije, koji su posebno izraženi posljednjih godina, predsjednik Republike je naglasio da se protiv Srpske od momenta njenog formiranja vodi rat u kome su na kraju učestvovale i međunarodne snage putem NATO-a, a kasnije je nastavljeno stalnim atacima s ciljem stvaranja unitarne BiH.

"Sam odnos vlasti Srpske koji je pokazan posljednjih 12, 13 godina spriječio je jedan takav scenario koji je najintenzivniji bio u periodu od 2001. do 2005. godine u vrijeme kada je današnja opozicija u Republici Srpskoj bila vlast. I Mladen Ivanić i Dragan Čavić i ljudi iz SDS-a bili su na vlasti kada je Republika Srpska doživjela najveću eroziju svojih prava kao rezultat specijalnog rata kojem su oni podlegli. Njihovo je bilo da se bore, ali oni su se predali i tada je dato najviše ovlaštenja Srpske. Kada smo mi došli na vlast 2006. godine odmah smo krenuli sa opštom akcijom zaustavljanja prenosa nadležnosti i već negdje 2007. i 2008. godine uspjeli da pokažemo da ne postoji više takva mogućnost", istakao je Dodik.