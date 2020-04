Dodik: Policija Srpske uvijek uz svoj narod

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Dan policije Republike Srpske - 4. april, ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru Policije Darku Ćulumu i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske sa željom da i dalje budu garant bezbjednosti, stabilnosti i vladavine zakona u Republici Srpskoj.

- Pripadnici Policije Republike Srpske nebrojeno puta su do sada pokazali da su uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku. Iako obavljaju najteže poslove, čine to dostojanstveno i s toga je obaveza institucija Republike Srpske da ulažu u policiju, jer je to ulaganje u budućnost - poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

On je ukazao da se snaga policije Srpske vidi i danas u vrijeme kada se Republika, kao i cijeli svijet bori protiv pandemije virusa korona.

- MUP Srpske je u ovom kriznom vremenu sve svoje kapacitete stavio na raspolaganje Republici Srpskoj i njenim građanim s ciljem suzbijanja širenja zaraze na dobrobit svih nas - rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da je policija jedan od stubova opstanka Republike Srpske i garant njene bezbjednosti, kao i bezbjednosti svih građana Srpske te poželio da i u budućnosti rade profesionalno i uspješno izvršavaju veoma zahtjevne policijske zadatake, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

- Želim da vam zahvalim na svemu što ste učinili kako bi se svi građani Republike Srpske osjećali bezbjedno, jer svakom narodu je potrebna profesionalna, odgovorna i moderna policija i s toga smo ponosni na vas" - istakao je Dodik u čestitki.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da se na Dan policije, ali i svakog dana treba sjetiti i 782 pripadnika MUP-a koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske i odati im dužno poštavanje.

- Јoš jednom svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske želim srećan njihov i naš dan, kao i mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u privatnom i profesionalnom životu - poručio je Dodik.