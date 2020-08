Dodik: Podržati pregovaračku poziciju Vučića u Vašingtonu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska daje podršku pregovaračkoj poziciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Vašingtonu i pozvao sve u Srbiji da učine isto.



Dodik je istakao da je potrebna snaga pregovarača da se očuva status srpskog naroda.

On je naveo da je Republika Srpska imala podršku svih predsjednika Srbije, ali da je podrška Vučića do sada najveća i najznačajnija.

- Uvijek je Republika Srpska imala načelnu podršku iz Srbije i poruke da je Republika Srpska interes Srbije, ali sve je to nemjerljivo u odnosu na ono što smo dobili za vrijeme predsjednika Vučića i njegovog razumijevanja i potrebe da nas podrži - rekao je Dodik za RTS.

On je naveo da je Srpska ranije imala podršku Srbije i Vučića, kako u izgradnji puta od Rače do Bijeljine, tako i u pomoći za 63 opštine u Republici Srpskoj koje grade vrtiće, škole, domove kulture, sportske dvorane i druge značajne infrastrukturne projekte.

Dodik je istakao da je i u političkom i svakom drugom smislu zahvalan Vučiću i razumijevanju Srbije u mnogim projektima.

- Dogovorili smo da formiramo savjet za izgradnju Spomen-prostora Gradina-Јasenovac. Dogovoreno je da to počne funkcionisati u narednih sedam dana. To do sada nismo imali - istakao je Dodik.

On je naglasio da će učenici prvih razreda imati isti bukvar i u Srbiji i u Republici Srpskoj.

- Prije 10-15 godina nije smjelo da se pomene ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj da budu identični bukvari za prvi razred osnovne škole. To će biti usaglašeno. Najnormalnije je da prvačići i u Beogradu i u Banjaluci uče iz istog bukvara jer je riječ o jednom narodu - rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, biće donesena i deklaracija u Narodnoj skupštini, radiće se o integralnom srpskom jeziku na svim prostorima gdje žive Srbi.

Dodik je naglasio da je plan i da budu doneseni identični zakoni u Srpskoj i u Srbiji da 15. septembar bude Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

On je istakao da je važno da tada raznim manifestacijama bude obilježen Dan proboja Solunskog fronta, jer je taj događaj nagovijestio slobodu srpskog naroda i dodatnu integraciju nakon toga.

- Srpska vojska je na Aranđelovdan ušla u Banjaluku i žao mi je što tada nije bilo sluha jer je 17 opština banjalučke regije i 14 opština uz Drinu koje su tražile od kralja da ih prisajedini, kao što je to uradila Vojvodina, Srbiji - naglasio je Dodik.

On je dodao da je malo vremena da taj zajednički praznik bude obilježen ove godine, ali da je moguće da se i to desi nekim odlukama ili uredbama vlada Republike Srpske i Srbije i da nešto bude učinjeno na tom planu.