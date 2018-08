Dodik: Počele spekulacije o navodnom uticaju na CIK

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su spekulacije da zajedno sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem upravlja i utiče na Centralnu izbornu komisiju BiH i naglasio da je njemu, njegovoj partiji i koaliciji veoma važno da izbori budu održani i da budu pošteni.

"Mi nemamo nijedan razlog za strah ili bilo kakvu manipulaciju. Oni koji to imaju, već počinju sa manipulacijama, a jedna od njih je i ta priča o CIK-u, te o glasačkim listićima, kako to neko štampa. Sve je to dio scenarija koji znamo i koji smo prepoznali - da bude spriječeno proglašenje rezultata izbora", rekao je Dodik novinarima na Jahorini.

Navodeći da je i ranije govorio da postoji cijeli plan kako spriječiti izbore, odnosno sprovođenje izbornih rezultata, Dodik je istakao da je za njega CIK nezavisna institucija.

"Nemam nijednog člana CIK-a. Neke ljude poznajem, ali nikada nisam tražio nikakvo ponašanje. Čovića nisam sreo ni vidio dva-tri mjeseca, ali spekulacije o tome u Sarajevu ne prestaju. U svakom slučaju, za sve nezakonitosti postoje određeni organi koji treba to da spriječe. Ja sam za to da budu održani fer i pošteni izbori", naglašava Dodik.

On ističe da prema posljednjim anketama SNSD ima više od 50 odsto podrške, koalicija zajedno dobija 80 odsto na izborima, dok je SDS pao na nekih 11 do 12 odsto, a PDP na šest do sedam odsto.

"Nekima je odavno problem dolazak Milorad Dodika u Sarajevo, ali ja ću doći. Veoma ću transparentno doći i veoma ću voditi transparentnu politiku. Ne idem tamo da se sukobljavam. Ja ću biti izabran od Srba i zastupaću srpske nacionalne i državne interese. Ništa više", poručuje Dodik, koji je kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.