Dodik: Ovo je odraz kontinuiteta američke politike u BiH

Republika Srpska će nastaviti da se u miru, pravnim i političkim sredstvima, bori za svoja Ustavom zagarantovana prava, kaže Dodik, bez obzira šta o tome govore pojedini međunarodni zvaničnici. Poručuje da su BiH zarobili destruktivni zahtjevi bošnjačkih političara, koje podržavaju međunarodni predstavnici.

"Pozivamo ih još jednom da napuste slijepu podršku bošnjačkim političkim ciljevima, da se okanu prijetnji i zastrašivanja i da se suoče sa dubinom problema u BiH, kome su, svjesno ili nesvjesno, i sami kumovali. Ovo je odraz kontinuiteta američke politike u BiH, koja prijetnjama Srbima i otvorenom podrškom Bošnjacima misli da može da riješi problem u BiH", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas kažnjeno je, smijenjeno, utamničeno i disciplinovano više stotina Srba i problem nije nestao, poručuje Dodik za Agenciju Srna. Nisu nestali ni Srbi ni Republika Srpska, kako su neki priželjkivali.

"Umjesto da su energiju i volju utrošili za traženje rješenja za sve, a ne samo za Bošnjake, službenici američke administracije su 25 godina prijetili Srbima. Mi ne tražimo ništa što nam ne pripada po Dejtonskom sporazumu i ne želimo ništa što je na štetu drugih u BiH", dodaje Dodik.

Dodikove stavove Palmer naziva antidejtonskim a svako ko se pridruži takvim stavovima, kaže - rizikuje odgovor Sjedinjenih Američkih Država.

"Svi moramo biti jasni, međunarodna zajednica kolektivno mora jasno staviti do znanja, da je to neprihvatljivo i da neće biti dopušteno da to opstane. Tako da bih pomislio da svi u Banja Luci, u Republici Srpskoj, koji se svrstaju uz stav koji je zauzeo Dodik, moraju razumjeti rizike i štetu koje to nosi", kazao je Metju Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD.

Na sve ovo stižu brojne reakcije iz Republike Srpske. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić izjavio je da na prijetnje Srbima treba odgovoriti srpskim jedinstvom. Iz Ujedinjene Srpske poručuju da Palmer ne može da zastraši Srpsku dok socijalisti ocjenjuju da Palmer treba da ponudi argumente, ako ih ima, a ne da prijeti zvaničnicima Republike Srpske. Oglasili su se i iz Boračke organizacije. Milomir Savčić kaže da se stiglo do crvene linije preko koje se ne smije preći.

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Vitomir Popović smatra da je krajnje vrijeme da se Palmeru i ostalima stavi do znanja da se vrate u okvire Dejtona ili će svako ići svojim putem.

"Da smo se mi osvrtali na to šta su govorili Palmer i drugi, Republike Srpske nikad ne bi ni bilo. Jasno je da ono što radi Ustavni sud izvan Dejtona. Ako se tako nastavi, Srpska nema nikakvog interesa da ostane u BiH", smatra Popović.

Popović smatra da treba da se ponudi sporazum o razdruživanju sa Federacijom i da svako ide na svoju starnu jer ovo, kako kaže, očigledno ne daje nikakve rezultate.