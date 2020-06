Dodik: Olako smo shvatili da je korona prošla, to nije tako

Situacija sa korona virusom i dalje prijeti da bude ozbiljna, pa Izvršni komitet SNSD-a predlaže da institucije izvrše hitnu analizu stanja u Republici Srpskoj - poručio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, nakon sjednice komiteta. Dodik je rekao da bi Vlada i Krizni štab trebalo da poduzmu dodatne potrebne mjere kako bi se suzbilo širenje virusa.

"Očigledno da, svi smo olako shvatili i prihvatili - u regionu mislim - da je korona virus prošao, to nije tako, naprosto nije tako, i trebamo da vidimo na koji način sada nama ovdje prijete druge destinacije iz okruženja gdje vidimo da se to pojačava", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD.

Lider SNSD pozdravio je sve ekonomske mjere Vlade tokom pandemije. Do danas su 33 hiljade radnika koji su pretrpjeli štetu zbog virusa korona dobili ukupno 25 miliona maraka, što je dobar posao - ocijenio je Dodik. Dodao je da nema problema u funkcionisanju i finansiranju Republike Srpske - ali ima problema sa imenovanjima na nivou BiH. Kandidat SDA za novog ministra bezbjednosti je Selmo Cikotić, koji je od 2007. do 2012. bio ministar odbrane u Savjetu ministara, a tokom rata je obavljao više dužnosti u Armiji RBiH. Prvi čovjek SNSD-a poručuje da Cikotić neće doći na funkciju dok se ne riješe imenovanja koja su prošla kompletnu proceduru, kao što su imenovanja za direktore SIPA-e i Regulatorne agencije za komunikacije.

"On se nedavno oglasio sa nekim novim zbornikom, u kome je i on autor, u kome se veoma loše konotira srpski narod, i ocjenjuje se kao agresorski, pa ćemo vidjeti na koji ćemo se način odnositi prema tome. Ali u svakom slučaju, ko god bude bio, SNSD smatra da ne može doći do imenovanja bilo koga na to mjesto dok se ne riješe sva imenovanja koja su prošla proceduru", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD.

SNSD je predložio Vladi da najkasnije u ponedjeljak predloži Centralnoj izbornoj komisiji BiH da Vlada iz svojih sredstava doznači sredstva za lokalne izbore u Republici Srpskoj, pošto na nivou Savjeta ministara ne postoji saglasnost federalnih partnera po tom pitanju. Najveća partija u Srpskoj je danas imenovala Glavni izborni štab, čiji će zadatak biti da obezbijedi neophodnu strukturu na lokalu, kako bi lokalni izborni štabovi mogli da koordinišu sa Glavnim štabom. Predsjednik SNSD-a je dodao da će u naredne dvije sedmice u Osmacima biti sprovedeni unutarstranački izbori, pošto je to tražio Opštinski odbor.