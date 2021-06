Dodik: Odluka Skupštine Crne Gore je neprijateljski čin

Odluku Skupštine Crne Gore o rezoluciji o Srebrenici doživljavam apsolutno kao neprijateljski čin, rekao je za RTRS Milorad Dodik, srpski član i presjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je naglasio da je neshvatljivo da crnogorski Parlament izglasa rezoluciju o Srebrenici, a da to nije još uvijek prošlo u BiH.

- Ako Parlamentarna skupština BiH nije donijela sličan dokument, onda se postavlja pitanje zašto je to uradila Crna Gora, i postavlja se pitanje da li je to akt miješanja u unutrašnje stvari. Ako politika BiH nije mogla da dođe do konsenzusa o tom pitanju, kako je moguće da oni imaju pravo o tome da pričaju. Da li je to pranje njihove savijesti - naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je to bila nepotrebna priča.

- Skupština Crne Gore ništa nije dokazala oko Srebrenice, ali je dokazala da je u kontinitetu protiv Srba i antisrpska. Doživljavam to apsolutno kao neprijateljski čin i ja ću znati da se odnosim prema njima i prema njihovom stavu o tome, kao i prema toj Crnoj Gori koju ta većina čini - istakao je Dodik.