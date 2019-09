Dodik odgovorio na Komšićeve prijeteće poruke iz Njujorka; On je političko nedonošče

Komšić je jedna prevara i političko nedonošče pobačeno na izborima, tako je Srpski član Predsjedništva BiH odgovorio Željku Komšiću koji mu je iz Njujorka poručio da odustane od belaja.

Milorad Dodik još jednom je podvukao crtu i poručio da nije on taj koji stvara krizu i blokira formiranje vlasti u BiH. Hrvatski član Predsjeništva, pred skupštinu Ujedinjenih nacija otišao je bez saglasnosti druga dva člana, i tamo je, kaže Dodik, iznosio lične stavove.

"Pitam, ima li period da se bilježi u BiH kao period prosperiteta?! Јednostavno, ja da sam želio da napravim krizu, to sam mogao da uradim. Mogao sam da blokiram Predsjedništvo, ali nisam. Neko drugi je rekao da se ne može formirati Savjet ministara, nisam ja. Kad bi neko želio da upotrijebi logiku vidio bi koliko je to, ja sam jednom rekao da je Komšić političko nedonošče pobačeno na izborima", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Komšić je iz Amerike poručio i da neće odustati od toga da politički spriječi dalju militarizaciju i destabilizaciju, za koju krivi Srpskog člana Predsjedništva BiH. Zasmetalo je Komšiću i postrojavanje žandarmerije MUP-a Republike Srpske.

"Nema tu šta ni Dodik ni policija RS da se busaju u prsa, jer se ne bi baš proslavili. Neka Dodik odustane od traženja belaja. Nije u toj poziciji nimalo. Nadam se da mu je to jasno, ako sebi dobro želi", poruka je Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

To što Komšić pokušava, sigurno neće uspjeti, kaže predsjednica Republike Srpske. Željka Cvijanović smatra da je to što Komšić radi uzaludno trošenje političkog vremena.

"Ne znam koja to politička snaga stoji iza Komšića, ni kako on misli da može nekoga u nečemu sprečavati. Ne vidim tu nikakvu posebnu njegovu ulogu, ali ono u čemu vidim jeste promovisanje nekog koncepta za koji i on, kao i oni koji ga "filuju" takvim stvarima znaju da ne može da uspije", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik RS.

Hrvatskom članu i dalje je trn u oku sastanak političkih predstavnika iz Republike Srpske sa Aleksandrom Vučićem. Iz Sarajeva su danima prštali komentari o tome kako predsjednik Srbije ne treba da se miješa u unutrašnju politiku BiH, pa je Komšić iskoristio priliku da se na tu temu požali i UN-u. Požalio se da susjedne zemlje unose nemir u BiH. Iz Srbije su ga podsjetili da su garant Dejtonskog sporazuma i poručili da, prije nego što osude, prvo pogledaju u svoje dvorište.

"Jedini koji unose nemir i destabilizaciju u BiH jesu oni koji traže promjenu uređenja BiH bez dogovora sva tri naroda i ukidanje Republike Srpske, a to je lider Stranka demokratske akcije Bakir Izetbegović, što je jasno pokazao i najnovijom deklaracijom", poručuje Zorana Mihajlović, potpredsjednik Vlade Srbije.

Iz Republike Srpske stižu i poruke da je političko vrijeme svih građana, političara i institucija usmjereno na to da BiH postane mjesto u kojem mogu izgrađivati Srpsku, a da se za to ne moraju nikome pravdati. Tako, poručuju, neće, morati da se pravdaju ni Sarajevu, a ni strancima zato što imaju policiju.